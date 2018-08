Lucía Rivera quiere consolidar su presencia en Internet. Desde que cumpliera la mayoría de edad, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero se ha ido haciendo un hueco en el mundo de la moda, convirtiéndose en una de las modelos más solicitadas en la actualidad. A ello se suma su faceta como ‘it girl’, que explota a través de las redes sociales, especialmente, en su cuenta de Instagram, la cual atesora ya más de 69.000 seguidores. Pero ella quiere más y en su anhelo de convertirse en ‘youtuber’, ha decidido que lo mejor sería ventilarse de un plumazo sus dos apellidos. Di que sí, ¡que no hay nada mejor que tener una identidad propia!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Citroen

Hace un par de semanas, Lucía Rivera aterrizaba en Ibiza para asistir a la presentación del nuevo Citroën E-Mehari, la versión eléctrica del mítico Méhari del 68, vehículo del que se ha convertido en imagen. Durante el evento, hizo unas sorprendentes declaraciones relacionadas con sus apellidos. “Me quiero quitar los apellidos porque con ellos mi nombre es muy largo”, explicaba Lucía antes de aclarar que era una decisión que solo afectaría a sus redes sociales.

“Ni Rivera ni Romero, quiero hacerme ‘youtuber’ y creo que el nombre completo es demasiado largo. Creo que sería mejor llamarme solo Lucía”, aclaró en unas declaraciones que ha rescatado el portal Look. Y es que vale que la relevancia social de sus padres le hayan ayudado en sus primeros pasitos en el mundo de las pasarelas, pero tampoco es plan de pasarse toda la vida siendo la ‘hija de’, ¿no creéis?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

En el acto, la joven también desveló su deseo de marcharse una temporada a París para aprender a bailar en la academia de un amigo. “Me va a venir bien en mi carrera como modelo a la hora de posar. También me gustaría formarme como actriz, pero iré poco a poco. Mi carrera es ser modelo y no hay nada que me interese más que la moda. Quiero aprender baile cañero, a lo Beyoncé, más sexy porque yo soy muy sexy”, confesó. ¡Menuda manera de quererse!

Además, confesó que su mayor meta como modelo es lograr desfilar para nada más y nada menos que ‘Victoria’s Secret’. "Me encantaría ser ángel de Victoria’s Secret. Me va muy bien como modelo, pero lo tengo muy difícil porque no soy lo alta que quisiera ser. Ahora me comparan con Emily Ratajkowski que mide 1,71 como yo", señaló.