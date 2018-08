Tiempo de cambios en la vida de Khloé Kardashian. Y es que desde que la estrella del reality 'Keeping up with the Kardashians' se enamorara locamente del jugador de baloncesto de los Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson, la empresaria no ha ganado para disgustos. El más reciente lo vivió a pocos días de convertirse en madre primeriza y dar a luz a su hija True. La hermana de Kim Kardashian tuvo que lidiar con unos vídeos en los que se aprecia cómo su deportista favorito se divertía con hasta tres mujeres. Por ese motivo, y a fin de enderezar su relación sentimental, la hija de Kris Jenner ha dado un importante paso en su vida.

❥ Mom and Dad ❥ A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Jan 2, 2018 at 12:44pm PST

Khloé Kardashian y Tristan Thompson, que al principio parecía resistirse, han puesto su relación en manos de un especialista y acuden juntos a terapia de pareja en Los Ángeles. De esta forma, Khloé está dispuesta a luchar por el amor que siente por el jugador de baloncesto. Un amor que surgió en agosto de 2016 cuando la pareja se conoció a través de un amigo en común, el también jugador de baloncesto Brandon Jennings, que fue el encargado de organizarles su primera cita a ciegas.

Y de momento parece que lo de poner su amor en manos de un especialista les funciona a las mil maravillas. Pues Tristan se habría dado cuenta de lo mucho que quiere a su churri y estaría dispuesto a todo con tal de reconquistarla y hacer que su amor volviera a ser como antes. Prueba de ello es el sorpresón máximo que el jugador de los Cleveland Cavaliers le hizo hace unos días a la empresaria. Khloé presentó en Nueva York su nueva colección de ropa deportiva, 'Good American', y a su vuelta a casa, su chico, la sorprendió con una espectacular tarta, con el logo de la marca de ropa, y unos globos a conjunto. Un detallazo que hizo tanta ilusión a la socialité que no pudo resistirse a compartirlo, como no podía ser de otra manera, en sus redes sociales. ¿Cuál será el próximo regalo para salvar su relación? Se admiten apuestas.