Cuando la conocimos hace un año y medio a través de la Casa de Gran Hermano 17, nunca imaginamos que, tan sólo un año y medio después, estaríamos contando que Adara Molinero ¡ya luce tripa de embarazada! La ex gran hermana está de lo más feliz con su churri, Hugo Sierra (ganador de GH 18), con el que empezó a salir hace tan sólo unos meses pero, para ellos, son más que suficientes para haber ido ya a por el bebé. De hecho, en el fondo, tampoco nos extraña: ella siempre dijo, desde que empezó a ser conocida, que quería ser madre joven, y a los 25 años, ya está viendo ese sueño cumplido.

Hace tan sólo mes estábamos confirmando, gracias a su anuncio, la feliz noticia con una ecografía que ella misma colgaba en Instagram...

...y ahora, por fin ¡ya luce tripita a las 11 semanas de embarazo (casi 4 meses)!

Instagram Adara Molinero

Adara y Hugo comenzaron a salir a principios de año, pero no fue hasta febrero que ella lo confirmó a través de un vídeo para su canal de YouTube: "Estoy con él. Tenemos una relación, somos pareja o como queráis llamarlo", decía, y añadía: "Desde que lo vi, me gustó muchísimo. Lo vi por la tele y fue como un flechazo. Tenía muchas ganas de conocerle y jamás pensé que fuera a haber tantísima química y atracción. No pensé que fuera a pasar nada de esto. O sea, ha pasado así, le he conocido, ha surgido eso entre nosotros y creo que son cosas que no se pueden controlar".

De esta manera, se confirmaba que Adara había encontrado un sustituto en su corazón para Pol Badía, el joven con el que comenzó una relación a su paso por ‘GH’. Tras su romance, la cosa no acabó nada bien, asegurando Molinero después que ya “ni se acuerda de él”... aunque él sí tuvo unas duras palabras para ella cuando anunció su embarazo junto a Hugo.



Sea como sea, ¡le deseamos lo mejor a la parejita y al bebé que está en camino!