Siempre ha habido clases. Y, visto lo visto, el cantante británico pertenece a la 'superdeluxe’. Sir Elton John se ha ido de vacaciones a la Costa Esmeralda italiana, concretamente a Cerdeña, junto a su marido, David Furnish, y sus dos hijos, Zachary ( 7 años) y Elijah (5). A los niños les encanta la playa y jugar con la arena, rebozarse, hacer castillos... ¡vamos, lo normal de dos niños de su edad! Pero, ¿qué pasa cuando a papá no le gusta nada todo eso? Y, sobre todo, cuando tienes un progenitor tan peculiar como es el excéntrico compositor británico... ¡cualquier cosa puede pasar! Y para muestra, la curiosa ocurrencia que tuvo papá Elton...

La jornada náutica estaba transcurriendo con normalidad para la familia John-Furnish, que había planeado un paseo en barco, hasta que hemos visto la que lía el cantante para no mojarse los pies al subir a la barca en Porto Cervo.



Sus guardaespaldas -que son dos armarios empotrados- le tienen que llevar en volandas,' a la sillita de la reina...', como decía la canción... Una de dos, o el británico es más vago que nosotros un lunes a las nueve de la mañana o tiene grabado muy a fuego lo de no mojarse hasta que no pasen dos horas después de comer para que no le dé un corte de digestión. ¡Que es un mito, Elton, un mito!

En cualquier caso, el músico británico montó tal numerito a orillas del mar que ni sus hijos daban crédito a lo que sucedía. Zachary y Elijah se quedaron a cuadros cuando vieron a papi en volandas y de esa guisa.

Tras el show playero, subieron a la barca para disfrutar de su paseo. Elton y su marido, que llevan más de 13 años juntos, están aprovechando a tope estos días de vacaciones con sus pequeños antes de que el cantante comience en septiembre su gira de despedida por Estados Unidos.