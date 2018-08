"A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga...", cantaba Alaska allá por 1991 convirtiendo el tema en la canción del verano. Pues parece que Toño Sanchís ha cogido esta letra y la ha hecho suya, haciendo oídos sordos a la polémica y disfrutando del verano pensando que a nadie le importará a dónde vaya, aunque quizá se equivoque... no, ¿Belén? El ex representante sigue debiendo 600.000 euros a la colaboradora, así que probablemente que se esté gastando su dinerito en vacaciones no estará sentando nada bien a Belén. Eso sí, mientras Toño ha elegido la costa gaditana (un paraíso español, todo sea dicho), ella se ha ido nada más y nada menos que a Nueva York. Sea como sea y donde sea, lo cierto es que Toño está disfrutando de lo lindo. Cualquiera diría que está viviendo uno de los momentos más agridulces de su vida...

Belén Esteban no duda en recordarle una y otra vez que debe pagarle (PÁ-GA-ME) y quiere que lo haga lo más rápido posible para olvidarse para siempre de la dura batalla legal que le une todavía a su ex representante. Pero él... oídos sordos, sangría, y a remojo.



Y desde allí nos ha confesado uno de sus placeres ocultos; "Me encanta ir al mercado de Abastos en (Conil) a comprar pescado, me lo paso pipa". Pues nada... ¡a disfrutar!