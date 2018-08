María Jesús Ruiz vive la cuenta atrás de su boda más feliz que una perdíz. La modelo se encuentra disfrutando de unas románticas vacaciones al lado del amor de su vida, Julio Ruz. Y así, feliz y enamorada, la modelo ha decidido sorprender a su prometido con una mensaje muy tierno: "Hoy me doy cuenta del viaje tan maravilloso que emprendimos hace tiempo ... Me doy cuenta de que te amo sobre todas las cosas y de que ojalá la vida me dé las oportunidades precisas para que sepas todo lo que haría por ti . Gracias por hacerme sentir tan especial siempre . Te amo", escribía María Jesús junto a una romántica estampa.

No cabe duda, María Jesús está convencida de haber encontrado al hombre de su vida, con quien aparece cogida de la mano, en una terraza de ensueño y disfrutando de una cena bajo las estrellas. La sonrisa les delata a ambos, sienten un amor incondicional el uno por el otro.

María Jesús lo tiene claro, Julio es el hombre perfecto para ella: "El hombre en el que creo, admiro, respeto y amo. Julio, he dejado mi corazón a tu resguardo" son algunas de las palabras que la actriz dedica a su amor.

Y es que ya lo dijo la propia modelo, lo suyo es amor incondicional: "Yo te amo incondicionalmente", afirmó nada más verle en su vuelta desde Honduras.

La pareja vive su verano más especial, ya que están en plena cuenta atrás para su boda. Recordemos que la pareja tuvo que retrasar su boda, prevista para el mes de septiembre en Andújar. La razón no fue otra que la falta de tiempo para preparar todo, algo que se vio agraviado con la participación de María Jesús en 'Supervivientes 2018', que acabó 'robando' mucho tiempo a la pareja, pues mientras ella participaba, él acudía al plató para defenderla.