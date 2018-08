Que en la baraja, la reina es ella, eso lo tenemos claro, pero cuidado Mimi que te ha salido competencia y de la buena... Desde que Mimi saliera de la academia de 'Operación Triunfo 2017' se ha convertido en Lola Índigo. La 'triunfita' ha escogido este nombre para iniciar su carrera musical, y vaya si le ha funcionado. ¡Menudo éxito! Su primer 'single'; 'Ya no quiero na', ha conseguido ya más de 11.000.000 visualizaciones en YouTube y pocos son los que no la tararean, al menos, una vez al día. Pero no solo ha conseguido conquistar a todos con su letra, que también, si no con ese pedazo de baile que se ha marcado Mimi junto a bailarinas, casi imposible de imitar.

Quien se atreva a intentarlo es que tiene agallas, de eso no cabe duda... Pues los hay, aunque suene increíble, los hay. Y sin ir más lejos han sido sus propios compañeros de academia; Roi Méndez, Ricky Merino, Raoul Vázquez y Luis Cepeda, aunque su versión... bueno, sobran las palabras, mejor verlo.

"Yo ya no quiero nada", cantan con la voz más grave que les sale de dentro y gritando a todo pulmón el mítico "Lo, lo, lo, lo...lolololo". Desde luego una versión/parodia divertidísima que nos ha conquistado. ¡Qué graciosos son estos chicos! Pronto les vemos subirse al escenario con Lola Índigo... no nos extrañaría en absoluto.