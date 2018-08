Nos hemos quedado a cuadros cuando hemos descubierto el estrecho vínculo que une a Irene Rosales y Belén Rodríguez. Y no nos referimos a parentesco, porque ninguna de las dos mujeres comparten genes, ni a los respectivos 'Kikos' de su vida

-Irene está casada con Kiko Rivera y Belén mantuvo relaciones sexuales con Kiko Matamoros, según comentó su hijo Diego en 'Sálvame Deluxe'-, sino a... ¡gustos! La esposa de Kiko Rivera es una asidua a las redes sociales y gracias a ellas hemos podido saber qué comparte con la colaboradora de 'Sálvame'. Ambas mujeres, sin saberlo, han subido a sus respectivas cuentas de Instagram una fotografía muy particular porque las dos... ¡iban vestidas igual! Ninguna de las dos sabía, cuando subieron sus respectivas imágenes, que llevaban un vestido idéntico. Exactamente el mismo: modelo, color y estampado. ¡Qué casualidad! ¿O no?

Irene lo lucía para compartir con sus seguidores un regalo que le habían hecho recientemente: su perfume favorito. "Me encanta como huele esta fragancia. Frescura y libertad", explica en su cuenta de Instagram.

Belén Rodríguez, en cambio, se lo puso hace unos días para ir a trabajar a Telecinco y, la verdad, estaba muy favorecida con este total look en rojo, zapatos incluidos. El vestido 'Red & Rock' (74 €) pertenece a la colección ROCK & CHIC de Aire Retro. Se trata de un vestido fluido, con volantitos, mucha caída, cómodo y se ajusta con una lazada.

No sabemos qué tiene este vestido, lo cierto es que ni Irene ni Belén son las únicas famosas que lo han lucido. Alguien muy cercano a la nuera de Isabel Pantoja tiene uno igualito, ¿a lo mejor es el mismo y se lo ha prestado? ¿Quién será?

¡La 'primi' diseñadora! La mismísima Anabel Pantoja lo escogió para irse al festival musical La Campa de Santander, que se celebró en la capital santanderina del 21 al 28 de julio. Sin duda, muy apropiado el estampado del vestido para la cita musical...

Hasta la mismísima Bibiana Fernández lo ha incluido dentro de sus modelitos para irse de vacaciones a Tarifa. Sin duda, este modelito de Aire Retro tiene todas las papeletas para convertirse en el vestido del verano.