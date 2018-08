Demi Lovato ya ha dado el primer e imprescindible paso para lograr apartar de nuevo las drogas de su vida. Casi dos semanas después de que fuera hospitalizada, el pasado sábado la cantante obtuvo el alta y fue trasladada en avión privado a un centro de rehabilitación fuera de California. Allí intentará pasar página con ayuda del equipo de expertos con el que cuenta la clínica, una de las importantes del país. Según cuenta el portal TMZ, la principal prioridad en estos momentos es la de apartar de la vida de la artista el círculo de amistades negativas que durante los últimos meses han favorecido su recaída.

El pasado 24 de julio, tras haber pasado la noche de fiesta y celebrando el cumpleaños de una amiga, la exchica Disney fue encontrada por los servicios médicos en su domicilio de Hollywood Hills en estado inconsciente. Al parecer, debido a una sobredosis de heroína. "Siempre he sido transparente acerca de mi viaje con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no he hecho”, confiesa la cantante en un reciente comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Además, dejaba entrever que hará todo lo posible para salir del pozo sin fondo en el que se encuentra, por lo que era de esperar que ingresara de inmediato en la clínica de rehabilitación. “Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. El amor que todos me habéis mostrado nunca será olvidado y espero ansiosa el día en que pueda decir que salí del otro lado. Seguiré luchando", sentencia.

Un trágico acontecimiento que la artista, de 25 años, ha sufrido en plena gira 'Tell Me You Love Me World Tour', la cual se verá afectada por su necesidad de pasar por rehabilitación. Aunque no existe un periodo mínimo de estancia en la clínica, se especula con la posibilidad de que esté ingresada durante los próximos 30 días.

Esta nueva recaída de la cantante, que ella misma hizo oficial el pasado mes de junio coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo trabajo 'Sober', llega a su vida tras seis años sin probar ninguna sustancia. En 2010 la cantante fue ingresada por primera vez en un hospital a causa de sus adicciones y, tras un duro tratamiento, en 2012 la misma Demi declaró que estaba "limpia".