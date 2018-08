El mensaje más romántico de Sara Sálamo e Isco Alarcón

Sara Sálamo lo tiene claro, el amor no es algo que solo hay que cuidar al principio, sino que es una tarea del día a día. Ahora vuelve a estar separada de su pareja, el futbolista Isco Alarcón, por la distancia. Después de unas vacaciones juntos en Nueva York, ahora es Isco el que recorre Estados Unidos junto a su equipo, el Real Madrid. Sin embargo, el futbolista y la actriz son la viva demostración de que el amor no entiende de fronteras ni de kilómetros. Como motivo de la presentación de la nueva equipación del club deportivo, Isco publicaba una imagen en su Instagram, en la que Sara no perdió la oportunidad de comentar para demostrarle que no se olvida de él. "¡Uy!, que chico más guapo...", coqueteaba con el futbolista.

Isco no pudo resistirse a los encantos de su churri, y aunque no le viéramos, seguro que se quedó con una sonrisa tonta mirando a la pantalla... ¡Ay, lo que hace el amor! El jugador del Real Madrid no se quedó atrás y contestó a su chica con total sinceridad: "Sara Sálamo me encanta que sigas ligando conmigo cuando ya soy tuyo... Estás a otro nivel".

Se conocieron el pasado otoño a través de Instagram, y parece que su amor no para de crecer. Además, Sara lo tiene claro, quiere ser madre joven por un problema de salud que, en un futuro, podría causarle dificultades para quedarse embarazada. Así que seguro que a Isco le espera una buena temporada, dentro y fuera del Real Madrid.