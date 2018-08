Justin Bieber y su modelo favorita, Hailey Baldwin, no se separan. Desde que decidieran ir un paso más allá en su relación y comprometerse, los tortolitos ya no esconden lo enamorados que están el uno del otro y sus apariciones, paseando su amor por la Gran Manzana, se han vuelto algo muy habitual en su día a día. Esta vez, sin embargo, su cita ha sido de alto voltaje. Y es que tan enamorados están el uno del otro que no tienen ojos para nadie más que para ellos mismos. Pues los tortolitos han desafiado el tráfico, y a los conductores de la ciudad de los rascacielos, cruzando las transitadas calles con el semáforo en rojo.

A grito pelado él y muerta de la risa ella. Así es como Justin y Hailey han cruzado varias calles de Nueva York, a ritmo de bocinazos de coches y causando el caos entre todos los conductores. Y es que el amor que sienten el uno por el otro les ciega tanto que, cuando se quieren dar cuenta, se encuentran en medio de la calle con el semáforo en rojo y con cientos de coches yendo hacia ellos.

Tras el turbulento paseo, no apto para cardíacos, a los tortolitos les ha entrado el hambre. Y es que no es para menos con tantas carreras de un lado para otro para evitar ser arrollados por los coches. Así que ambos se han pegado un auténtico festín padre en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital. Y eso que su vestimenta no era de lo más "V.I.P". Él iba en un chandal de enormes dimensiones, como ya viene siendo costumbre, y una gorra amarillo pollito, para intentar pasar desapercibido, mientras que ella llevaba un floreado vestido y unas deportivas blancas.

