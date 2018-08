La nueva temporada de 'Keeping up with the Kardashians' va a dar de qué hablar, y es que todo apunta a que los lazos entre las hermanas no son tan sólidos como creíamos. El quid de la cuestión es que Kourtney y Kim no tienen la misma visión sobre la vida ni sobre la maternidad, y al final, eso es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento, y lo ha hecho. ¿Qué pasó? Que Kourtney afirmó que no quería estar en el programa y a Kim le sentó como una patada en el estómago, entonces reventó cual globo que roza un alfiler. "Si tuviera suficiente dinero no trabajaría, no haría el espectáculo. Sería una madre a tiempo completo, eso es lo que quiero hacer", confesaba Kourtney, además, decía sentirse culpable por no pasar mucho tiempo con sus hijos, "por no estar en casa cuando mis hijos llegan a casa de la escuela. Y no hacer los deberes con ellos. ¡Mis hijos sufren!", remataba.

Pero, ¿de dónde venía todo esto? El origen de toda la bronca es que Kim estaba organizando la grabación de la felicitación de Navidad, y quería cambiar la cita para que todas pudieran acudir, a lo que Kourtney se negó. Entonces, de la boca de Kim empezaron a salir perlas como: "Nadie te quiere en la sesión de mierda, así que saca tu mierda de aquí y vete" o "Necesito que no sea tan difícil a pesar de que no tiene un jodi** negocio que le apasione y que la mantenga tan ocupada como a las demás", hasta llegar a afirmar que no la necesitaba en el reality porque era la que menos interés generaba. ¡Boom! Unos comentarios que Kris Jenner presenciaba atónita.



Kourtney abandonó la habitación, mientras Khloé y Kris se quedaron junto a Kim. Aunque después, Khloé llamó a su otra hermana para preguntarle por qué se había ido, y la bronca entre Kim y Kourtney continuó.

"No estoy preparada para ser maltratada por mi pu** familia", exclamó la 'dulce' Kourtney. "Honestamente, es como si tuviéramos una familia repugnante. Me da vergüenza ser parte de las personas que, como... es simplemente asqueroso...". ¡Qué fuerte! Mientras Kim y Kourtney continuaban su enfrentamiento, las caras de Kris y Khloé lo decían todo.

¿Acabó todo en el reality? ¡Para nada! Han continuado discutiendo en Twitter. "No es normal tener que vivir estas cosas... Todas tenemos nuestras prioridades. La mía es ser madre", proseguía Kourtney.

We all have our own priorities. Mine is being a mother. #KUWTK — Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) August 6, 2018

"¿Y la mía no? El rodaje fue con nuestros hijos. Mi prioridad nº1 es ser madre también, y si yo puedo trabajar ¡tú también puedes!", respondía Kim.

And mine is not? The shoot was with our kids!!!!! My #1 priority is being a mother as well and I can work too, so can you! https://t.co/3bApFwwjcr — Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 6, 2018

Y por si ya no teníamos suficiente, entró la tercera en discordia, Khloé, con un tweet que, con ironía o no, no ayudaba a apaciguar la situación: "Le iba a pedir a Kourt que se viniese a hacer deporte conmigo hoy, pero podría tirarme una pesa a la cabeza...".

I was going to ask kourt to workout with me tomorrow but she may throw a dumbbell at my head lol 🤦🏼‍♀️ — Khloé (@khloekardashian) August 6, 2018

Al final, Kim y Kourtney pararon la pelea, y Kim quiso dejarlo claro: "¡No os confundáis! Kourtney, Khloé y yo estamos genial, ¡SIEMPRE! Nunca os cuestionéis eso".

dont ever get it twisted, me, Kourtney and Khloe are GOOD! ALWAYS!!!! Never question that! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 6, 2018

Pero la cosa continuó. Es entonces cuando empiezan a discutir Kourtney y Khloé, cuando la primera ponía en duda que Khloé solo quisiera la paz.

Wait are you for real @kourtneykardash ??? Do we want to get into why all of us were frustrated with you? You want to do this on twitter? #KUWTK — Khloé (@khloekardashian) August 6, 2018

"¿Hablas en serio, Kourtney? ¿Realmente quieres que hablemos de por qué estamos todos frustrados contigo? ¿De verdad quieres hacerlo en Twitter?", exclamaba Khloé. En definitiva, si todo esto es real o solo un gancho para el reality lo dirá el tiempo. Eso sí, que son las reinas del show es incuestionable.