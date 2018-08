La que fuera concursante de 'Gran Hermano 17', Adara Molinero, rebosa felicidad por los cuatro costados. Y es que no es para menos. Desde que empezara a salir con su churri, el también participante de 'Gran Hermano', Hugo Sierra, su vida ha dado un vertiginoso cambio. La madrileña vive ahora en Mallorca al lado de su uruguayo favorito, de quien está locamente enamorada. De hecho, tanto es el amor que siente por el ganador de 'GH Revolution' que no descarta pasar pronto por el altar. De momento, lo que nadie le puede quitar a Adara es su alegría por ser madre porque, como anunció hace más de un mes, está embarazada, y ya presume de barriguita.

Tanta ilusión le hace a la televisiva poder ser madre primeriza, que vive con intensidad su embarazo. De momento, y mientras espera la llegada de su primer hijo, Adara se tiene que conformar con ver la evolución de su bebé mediante las ecografías a las que se somete. Y es que tan feliz está viendo como crece su pequeño, que no ha podido evitar compartir, en su cuenta de Instagram, una ecografía en la que se aprecia el cuerpo entero de su bebé.

"Estoy tan feliz os lo juro!! Es algo inexplicable" ha escrito la ex concursante de 'Gran Hermano 17' en el pie de foto de la primera instantánea que ha compartido de su pequeño. Una fotografía que acumula más de 20.000 "me gusta" y cientos de comentarios, en la que también dice que su bebé mide "como una ciruela" y que no puede esperar a que llegue el día para que empiece a darle patadas. Eso sí, de momento ni rastro del nombre, pues aún tienen tiempo para pensar cómo van a llamar a su tan esperado hijo.

Adara y Hugo comenzaron a salir a principios de este año, pero no fue hasta el pasado mes de febrero cuando se decidieron por hacer pública su relación. Una relación que llega a la vida de la televisiva después de que en la casa más famosa de la televisión conociese al catalán Pol Badia, del que se enamoró locamente. Sin embargo, y ya fuera de la casa, ambos terminaron por romper. De hecho, tan mal acabaron que Adara asegura que a día de hoy no se acuerda de él, mientras que Pol no ha podido morderse la lengua al conocer el embarazo de su ex.