Noelia López, con un bikini marinero rojo con volantes, un sombrero de paja y el mar cerquita, nos da ideas de cómo enfrentar una ola de calor. En esta escapada a Formentera, la modelo aprovechó para pillar algo de colorcito y lucir su cuerpazo serrano, el mismo del que presume tanto en redes. Y fue precisamente Instagram la vía que utilizó para revelar a sus miles de ‘followers’ que estaba soltera. "No pasa nada. Deja de preocuparte. Lo que es para ti en cualquier momento llegará. Solo deja que suceda... Pero no esperes nada de nadie, déjate sorprender. Y no olvides nunca: que pase lo que tenga que pasar", decía en una de sus publicaciones. Su ex, Arnaldo Alonso, y ella se convirtieron en febrero de 2017 en papás del pequeño Arnaldo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Agencias

Ganó la segunda edición de 'Supermodelo' en el año 2007. En la fotografía, junto a Blanca Romero, una de las que se encargó de analizar la evolución profesional y personal de las concursantes.

Agencias

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En 2013 concursó junto a Felipe López, el marido de Mireia Canalda, en el reality 'Expedición imposible'. Tras superar doce etapas por Marruecos, ¡ganaron la primera edición!

Instagram

Fruto de su relación con el empresario Arnaldo Alonso, llegó al mundo en febrero del año pasado Arnaldo, su único hijo.

Agencias

Estuvo saliendo con el ex madridista, Guti durante dos años (2010 y 2011) y ¡rompieron tres veces!