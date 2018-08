Ares Teixidó está quemando el verano. Así, la que podría haber sido churri de David Bustamante (y al final resultó no serlo) asistió al concierto de Luis Fonsi en el Starlite Festival de Marbella, al Reggaeton Beach Festival en Barcelona y luego se fue con sus amigos a Ibiza. Allí se dedicó a disfrutar del sol y de la buena compañía (“Siempre digo que me gustaría encontrar un amor de verano que me durase todo el año”, declaró días antes en la Ciudad Condal), luciendo tipazo en bikini de Bella Spinella, un bonito dos piezas negro con cerezas estampadas. Además de sus cerezas, Ares también presumía de retaguardia. ¡Qué cuerpazo tiene! Completó su outfit con un sombrero de paja y gafas de sol.

Agencias

Se lo pasó en grande con sus amigos en Ibiza. Entre el chiringuito y tomar el sol, ya tenía el día completito, ¡que para eso está de vacaciones! Además, su corazón ya está ocupado por un amor de verano... Sin duda, está teniendo un año redondo. También estrena nuevo corte de pelo, ¿un signo de una nueva etapa en su vida? Puede que, como ella deseaba, este amor no se quede solo en una historia entre arena y sal.