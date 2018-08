El "oscuro" pasado de Omar Montes, el ¿nuevo churri? de Chabelita

Chabelita no gana para disgustos: si hace unos días salía a luz su relación con el cantante y boxeador Omar Montes (algo que él confirmó, luego ella desmintió... y luego él, siguiendo sus pasos, volvió a desmentir), ahora resulta que hemos investigado un poco más... ¡y ha salido el pasado de Omar que él (y, probablemente, ella) no quiere que veas! Porque sí: ahora Montes es un reputado artista reguetonero con más de 100.000 seguidores en Instagram, pero cuando intentó hacerse un hueco en la tele, nada tenía que ver con el chico que es ahora... y lo cierto es que entenderíamos que no quisiera que lo viéramos. Pero es lo que tienen las hemerotecas: ¡que todo se queda guardado!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Efectivamente, Omar no siempre tuvo el estilo de chico 'malote' que hoy le caracteriza... de hecho, no sólo eso, sino que era bastante "blandito", porque en su casting para 'Mujeres y hombres y viceversa' trató de conseguir un puesto de pretendiente para la ex tronista Lola Ortiz... ¡cantando por Álex Ubago! y el tema 'Tan sólo me iré', nada menos, que no puede ser más romanticón y dramático.

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Una vez dentro, consiguió enamorar a Lola (aunque no fue su elegido), y hasta Antonio David Flores, que por aquel entonces era asesor del amor en el programa, le echó un capote: "Eres el gran descubrimiento del programa. Has dejado claro que en este caso se antepone la labia al 'musculito', que es a lo que estamos acostumbrados". ¿Será eso lo que ha enamorado a la hija de Isabel Pantoja?



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Omar, además, ya cuenta con un hijo pequeño de una relación anterior, pero aunque adora a su hijo, tuvo que admitir que no fue buscado: "Me quería cazar", dijo de la madre de su hijo, que era su amiga y acabó acostándose con ella. Pero, aún así, no cambiaría nada: "Cuando ya nació, ya lo vi y lo quise", dijo en su casting para 'MYHYV', y añadió que "si pudiera volver atrás, lo hubiera tenido otra vez, porque es lo que más quiero en el mundo".