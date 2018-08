Probablemente, a estas alturas, muchos hayan perdido ya la cuenta de las veces que Sofía Suescun y Alejandro Albalá han cortado, han vuelto y han vuelto a cortar, y no es para menos: entre sus idas y venidas, además, han ocurrido cosas como que saliera a la luz que Sofía se había acostado con otros hombres tras su salida de 'Supervivientes 2018' (cuando se suponía que ya no estaban juntos, aunque luego volvieron), o incluso que se hablara de un posible embarazo de la ex gran hermana hace menos de un mes (del que no sabría decir quién habría sido el padre, ya que sus 'escarceos' ocurrieron muy poco después de la ruptura con Alejandro).

Ahora, sin embargo, y con el paso de las semanas, parece que las cosas entre los dos se habría relajado mucho y hasta habrían vuelto a hablar o, por lo menos, a través de las redes sociales. Precisamente ha sido a través de Instagram donde los dos han intercambiado mensajes de lo más románticos, que no dejan ya lugar a dudas: Sofía y Alejandro han vuelto a las andadas.

"Muy mío", escribe ella en la foto de Alejandro, que posa sin camiseta en Instagram, para luego él responderle con dos corazoncitos. ¡Aquí hay tema, os lo decimos nosotros! A ver si esta vez les dura la cosa un poco más...

La que parece que sí ha pasado página es la ex de él, Chabelita, que podría haber encontrado el amor (otra vez) en el boxeador y cantante de reggaeton Omar Montes, y del que ahora ha salido su "turbio" pasado a la luz. ¿A cuál de los dos crees que le durará más la relación? ¡Hagan sus apuestas!