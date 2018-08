¿Qué se ha hecho Sara Carbonero en la cara?

¿Se le ha pasado ya por la cabeza a Sara Carbonero hacerse algún retoquito? A sus tan sólo 34 años, creemos que a Sara no le hace falta nada de eso (al menos de momento), pero la periodista ha levantado una buena polvareda en algunas de sus últimas fotos en las redes sociales por tener un aspecto algo "diferente" a lo que nos tiene acostumbrados. Lo cierto es que, aunque cada día está más guapa, no necesariamente significa que se haya tenido que "pinchar" algo, aunque para algunos de sus seguidores, no hay excusa: Sara ya habría empezado a intentar para el tiempo en su cara.

Hace tan sólo unos días, Sara colgaba la foto superior en su cuenta de Instagram, y más de uno y de una quería buscarle los tres pies al gato a una imagen en la que sale de lo más natural, quizá algo cambiada por estar hecha desde arriba, y se aventuraban a decir que había "mucho retoque", que está "demasiado delgada" y que podía influir en jóvenes con trastornos alimenticios, si bien Sara, aunque está delgada, no puede tener un cuerpo más saludable.

Días antes, Sara posaba en otras imágenes junto a la modelo Nieves Álvarez, en la que a las dos se les puede ver de lo más felices y guapas... algo poco natural para algunos usuarios, que apuntaban a que "se ve que no solo comparten esteticista, sino también dentista!! Estas famosas van a los mismos sitios y luego parecen clones!", aunque casi todos preferían alabar sus bellezas y su parecido físico. ¿Serían separadas al nacer?

Aunque nosotros creemos que Sara sigue igual de natural de siempre, ¿creéis que ha empezado ya a hacerse los primeros retoquitos?