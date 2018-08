La polémica entre Kiko y Diego Matamoros está dando mucho de que hablar. Si este lunes era el Defensor del espectador quien se defendía de las acusaciones de su hijo, que asegura que su padre habría cobrado unos 16.000 euros por las fotografías que se hizo durante la boda con su ex, Marian Flores. Un enfrentamiento del que está opinando todo el mundo, sobre todo los colaboradores de 'Sálvame'. Y esta vez le ha tocado el turno a Rafa Mora, que ha hecho un parón en sus vacaciones en Menorca para hablar del tema; eso sí, sin dejar de marcar musculitos.

La pregunta era clara: ¿Es posible que Kiko haya cobrado por detrás de su hijo? Rafa luciendo palmito en bañador, ha respondido: "Yo creo que no, es una opinión mía". Además, tiene sus argumentos ya que él fue uno de los invitados de la que se está convirtiendo en la boda del año. Ya quisieran Meghan Markle y Harry... "Yo me baso en que el día de la boda que estuve hablando con Kiko. Me dijo que le parecía un despropósito, que por qué querían manchar un día tan bonito", ha contado Mora. Para añadir que le notó incómodo "desde el minuto uno".

Según el extronista, él vio cómo llegó Álex, el representante de Diego, cuando Kiko estaba hablando con él para decirle si le importaba hacerse una foto con su hijo en el embarcadero. El Defensor del espectador dejó su conversación con Rafa para ir a hacerse la fotografía. "Yo entiendo que si eso lo tenían hablado de antes no viene a preguntarle (el fotógrafo)", comenta. También explica que "sí es cierto que cuando se terminaron las fotos –en menos de 10 minutos– Kiko se fue del recinto".



Además, Rafa cree que si Kiko se marchó tan pronto de la celebración fue porque "se sentía bastante incómodo". Comenta que "incluso dejé a mis amigos un poco de lado para estar con él".

Telecincno

Esta versión es totalmente opuesta a la que dio Diego en 'Sábado Deluxe'. Unas declaraciones que Mora cree que se han visto influenciadas por alguien. "Yo creo que Kiko no ha cobrado pero que a Diego le han convencido de que sí lo ha hecho, ha habido un cambio de actitud brutal". Y es que al parecer, Diego "estaba muy emocionado y muy contento" de que su padre fuera a la boda, incluso asegura que tanto él como Laura se pusieron a llorar cuando se enteraron de que iba a asistir.

Una emoción que también notó en el colaborador, del que vio un lado que desconocía: "Le vi emocionado, vi un lado de Kiko un poco sensible y me pareció que se iba cabizbajo. Lo vi orgulloso de ver a su hijo casarse".

Marian Flores rompe su silencio

Antes de lanzarse al agua como un pececillo, Rafa ha dejado claro que no sabe quién es la persona que ha contado que Kiko se embolsado dinero por las dichosas fotos. Aunque lo que cree que hay entre padre e hijo es "un problema de egos".

Por si fuera poco, Marian Flores, otra de las protagonistas, ha roto su silencio. Pero ella ha echado pestes de su ex defendiendo a capa y espada a su hijo. Marian asegura que fue educada y por eso le tendió la mano pero que después de cómo le ha tratado durante 20 años no se iba a levantar a darle un beso. El polémico beso, que jamás existió, podría haber subido el caché de Kiko según su ex.

Telecinco

Además, confiesa que prefirió que Laura fuera la madrina para evitar la foto de familia con Kiko, su hijo, su mujer y los padres de ella. Y finiquita su intervención con un dardo envenenado: "Para mí esta persona no se merece que yo hable de él, encima es darle de comer".