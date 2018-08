A perro flaco, todo son pulgas. Sonia Monroy lleva una temporada de sobresalto en sobresalto. Tras denunciar haber sido esquilmada en el aeropuerto de Barcelona cuando llegó España desde Estados Unidos, país en el que reside, para pasar sus vacaciones estivales, la polifacética artista ahora ha sorprendido a su larga legión de seguidores al colgar un misterioso mensaje mediante el cual ha hecho saltar las alarmas sobre el estado de salud de su madre. Aficionada a compartir su día a día a través de las redes sociales, la actriz ha dejado a un lado su faceta más frívola para dejar al descubierto su ‘corazoncito’… Que sí, ¡que nuestra Monroy también es humana!

Por medio de sus Stories, ha compartido una imagen en la que aparece ella dándole un beso a su madre en mitad de un restaurante. "¡Simplemente cuida a tu mamá como ella lo hizo por ti!”, aconseja Sonia, destacando la importancia de cuidar de nuestros mayores. “Ver sonreír a mi madre es lo que me da vida. ¡Te amo, mami!, Por favor, no te rindas”. ¿De qué no se tiene que rendir la progenitora de la catalana? Esperemos que no sea nada y tan solo tenga que echarle valor a los achaques típicos de la edad…

Sonia Monroy siempre se ha mostrado muy cercana a su madre. De hecho, esta no es la primera vez que su progenitora hace acto de presencia en sus redes sociales. En marzo de 2015, Monroy compartió dos vídeos en los que su madre aparecía confundiendo el puntero del ratón con un mosquito. “Hoy día de hospital acompañando a mi mami que esta malita y ahora en camita con ella y como se encuentra mejor le estoy gastado una broma y se cree que el puntero en mi pantalla es un mosquito. ¡¡Es que es más guapa mi gordita!!! ¡Qué graciosa es!”, señalaba en tono jocoso.

A principios de año, la vedette llevó al programa 'Cámbiame' a su hermana mayor Mari Ángeles, rogándole a los estilistas que le hicieran un cambio para parecerse a ella. Lo que parecía un bonito encuentro entre hermanas, acabó con la artista sacando las uñas cuando su hermana dijo que su vida no había sido fácil por culpa de las costumbres machistas de su madre. “Deja de hablar de mamá y de nuestra infancia, eso aquí no lo tienes que contar”, le advirtió.

Además, terminó liándola durante la grabación de exteriores cuando su hermana volvió a sacar el tema de su madre. “No, ahora corto la grabación yo. Estás contando todo lo contrario. No he venido aquí a un 'Sálvame' porque como sigas hablando de la mamá o de tu vida me voy a enfadar”, señaló echa una furia. De hecho, la dejó plantada el día de desvelar su transformación. ¡Si es que Sonia defiende a los suyos como una leona!