Diego Matamoros era uno de los famosos que sonaba con más fuerza para participar en la próxima edición de ‘GH VIP’. Tras lamentarse por activa y por pasiva de que su padre no fuera a ir a su boda, el mediático hijo de Kiko Matamoros vuelve a estar en el ojo del huracán después de arremeter otra vez contra su progenitor en ‘Sábado Deluxe’, abriendo de nuevo una herida que parece ya sentenciada de muerte. Con todos los ojos puestos en su posible participación en el reality, el joven se desmarca y deja entrever a través de las redes sociales que no estará este año en ‘GH VIP’.

Y eso que muchos medios aseguraban que Diego había vuelto a abrir la caja de Pandora para allanar su camino de cara a ser un personaje clave de la sexta edición del reality protagonizado por famosos. Sin embargo, el hijo de Kiko Matamoros y Marian Flores ha contestado con un escueto pero esclarecedor mensaje a los mensajes de apoyo de uno de sus admiradores. “Diego te queremos en GHVip yaaaaaa”, escribió un seguidor suyo en Twitter. Ante sus palabras, el joven contestó: “¡Otro año será!”.

Que Diego acompañara su mensaje con el emoji de una carita guiñando un ojo y sacando la lengua hace pensar que todavía cabe la esperanza de que esté jugando al despiste, tal y como han hecho otros concursantes en ediciones anteriores para mantener el misterio hasta que la productora desvele de manera oficial su nombre. También cabe la posibilidad de que, tal y como se viene rumoreando, Kiko Matamoros y Makoke participen en el programa y hayan decidido vetar la presencia de Diego….

Sea como fuere, lo que está claro es que la guerra abierta entre Kiko y Diego parece estar más que calentita. Diego aseguró en el ‘Deluxe’ que tenía pruebas de que su padre había acudido a su boda con la única intención de conseguir una foto con su madre y cobrar dinero, más en concreto 16.000 euros. Por su parte, Kiko Matamoros contestó a su acusación el pasado lunes en ‘Sálvame’ asegurando que no había cobrado ni un duro por asistir al enlace y que fue él mismo el que no quiso sentarse al lado de su exmujer.

“No voy a entrar en guerras con mi hijo porque cuando lo he hecho luego me he arrepentido. Me trae al pairo”, explicó Matamoros. “Respecto al encuentro con la madre de Diego, el único que estuvo interesado en que me sentara a su lado fue su representante y el que no quiso fui yo”, señaló antes de lamentarse por la situación: “Me moriré con una pena enorme, pero creo que he hecho absolutamente todo lo que ha estado en mi mano por que las cosas mejoren”.

Dejando a un lado el tema Matamoros, ‘Socialité’ señaló el pasado sábado algunos nombres como posibles candidatos para entrar en el ‘VIP’. Entre ellos, parejas de famosos enfrentados, como son Bárbara Rey y Chelo García Cortés, Nacho Polo y Víctor Sandoval, así como Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. Además, citaron los nombres de Oriana Marzoli, Agustín Bravo, Aitor Trigos, Aramís Fuster y Ángel Garó. ¿Habrá camas para todos?