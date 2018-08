Chabelita Pantoja ha decidido darle un vuelco a su vida social, y ello pasa por hablar con los medios después de meses sin hacerlo, para tratar de aclarar todos los rumores que se le han atribuido. ¿El último? Desmentir, por activa y por pasiva, su relación con Omar Montes (a pesar de que él dijo estar "muy ilusionado" en un primer momento, algo que luego desmintió también), el cantante de reggaeton con el que se la ha relacionado. Por eso, Isa ha charlado por teléfono con la reportera de Telecinco Adriana Dorronsoro, a la que ha confesado que de novios nada (al menos de momento...).

"Es verdad que somos amigos, porque nos hemos conocido hace poco, pero es que no hay una relación", aclara Chabelita, y deja cristalino que si se acuestan o no, o si hacen otras cosas, es cosa suya: "Yo tengo muy claro que voy a seguir soltera y puedo hacer lo que me dé la gana. No quiero que se tome esto muy en serio, porque... tú sabes, ¿no? Si aparece un chico, si aparece una chica... no es un culebrón, y no voy a hacer una telenovela de la película".

Isa parece haber aprendido la lección, y ahora que su hijo -Albertito (4) se entera de todo, prefiere ser más selectiva: "Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, vamos... después de todo lo que me ha pasado. Tampoco tengo confianza así en general... además, también te digo, si a mí una persona me cae bien, doy todo, pero si veo algo raro... fuera, y ya está", sentencia.

Precisamente hablando de eso último, Chabelita se ha acordado de su ex, Alberto Isla, y le ha mandado un 'recadito': "He tenido una relación tormentosa (zasca), en el sentido de que mi hijo ha visto (muchas cosas): ha vuelto a tener a Alberto y al poco tiempo ya no estábamos juntos. Entonces, yo ahora no estoy preparada para conocer a otra persona", advierte, con ganas de bajar el ritmo... ¿o no? "Aún queda mucho verano", advierte. ¡Que se preparen las ferias!

¿Y de su relación familiar? Tampoco se lo ha dejado en el tintero, señalando que las rencillas con su madre y su hermano, Kiko Rivera, están más que solucionadas: "Todo bien, todo bien. Como siempre. Luego son los que están ahí , al fin y al cabo...". ¡A ver lo que le dura...!