Nadie puede negar que las miembros del clan Kardashian saben muy bien cómo llamar la atención. Ya se sabe que la increíble fortuna que se han granjeado las muchachas no ha sido precisamente por ir de discretas por la vida, y como los billetes no caen del cielo, es necesario copar a cualquier precio los titulares de los medios de comunicación. Kylie Jenner, la benjamina de la familia, acaba de generar un gran revuelo por su aparición ‘estelar’ (nunca mejor dicho) en el último videoclip de su novio, el rapero Travis Scott, con el que lleva casi un año de relación. Y es que la joven, de 20 años, ¡se atreve a dar vida a la mismísima Virgen María!

Jenner hace un cameo en el videoclip de 'Stop Trying To Be God', traducido al español como ‘Deja de intentar ser Dios’, canción incluida en el álbum que el cantante sacó a la venta el pasado 3 de agosto. En la surrealista trama del cortometraje, la hermana pequeña de Kim Kardashian, cual aparición mariana, hace acto de presencia bañada en oro para emular junto a su chico, que hace las veces de un improbable Jesucristo, la famosa ‘Piedad’ de Miguel Ángel.

Si no teníais suficiente con eso, al final del vídeo vuelve a aparecer Kylie con un halo muy celestial y portando sobre sus brazos un corderito en lo que parece ser el portal de Belén. Una referencia religiosa que a sus seguidores les ha hecho pensar en un profundísimo trasfondo. Tras consultar los escritos sagrados y ver que el animalillo no es otra cosa que la representación alegórica de la divina concepción de María de Nazaret, pues blanco y en botella, por lógica, el corderito hace alusión a Stormi, la hija que Kylie y Travis acaban de dar la bienvenida al mundo.

