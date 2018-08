"Mr CWF Jopling y Miss EJ Goulding. Se anuncia el compromiso entre Caspar; hijo de The Hon Nicholas Jopling de Yorkshire y la señora Jayne Warde-Aldam de Yorkshire, y Elena; hija del señor Arthur Goulding de Hertfordshire y la señora Tracey Sumner de West Midlands", así han anunciado Ellie Gouldin y su chico que se darán el 'Sí, quiero' tras 18 meses de noviazgo a través de un comunicado oficial para 'The times'. La cantante de 'Love me like you do' y el vendedor de arte han decidido dar un paso más en su relación y comprometerse. Aunque no han hecho como otras parejas VIP eso de compartir el día de la proposición a través de las redes sociales, la pareja parece estar encantada con la decisión.

Hace apenas unas semanas, Ellie se instaló completamente en Nueva York para vivir junto a su novio, así que esta noticia no nos pilla del todo por sorpresa. Además, la buena sintonía entre ambos y la complicidad que demuestran cada vez que dejan verse juntos son motivos de sobra para que hayan tomado esta, para algunos pronta, decisión.



Caspar ha querido lanzar un tierno mensaje a su chica, dejando claro lo que siente por ella, no nos cabe duda de que van a ser muy felices; "Puedo pasar el resto de mi vida con esta persona realmente extraordinaria, bella y hermosa. Nadie me ha hecho sentir más lleno de vida, conocimiento, felicidad o amor. Esperanza, pasión, confianza y más amor. No hay nadie con quien haya sido más completo y no hay nadie con quien me sienta más completo. Espero con ansias toda una vida explorando el mundo juntos, llorando de risa ante los chistes estúpidos, conversando sobre las primeras horas de la mañana sobre el arte, la música, el mundo y el futuro. Te amo, Elena. Y gracias a todos ustedes que han enviado mensajes tan cariñosos hoy".