María Ángeles Delgado, la madre de Aída Nízar, se queda "en bragas" tras un zasca de 'GH'

Si la familia Nízar pone un circo, le crecen los enanos, porque parece no ser suficiente que la ex gran hermana tenga casi más detractores que fans (que no son pocos), que ahora Aída va por ahí jugándose la vida subida a motos (y estampándolas contra muros) o cayéndose de barcos. Pero, por si eso fuera poco, ahora ella y su madre, María Ángeles Delgado (conocida por su participación en 'Acorralados' y como gancho en 'Mujeres y hombres y viceversa') han sido pilladas en una con la que no le has debido de quedar otra más que agachar la cabeza, meter el rabo entre las piernas ¡y tragar con la que le viene!

Según contó la propia Nízar en un directo de Instagram con sus fans, su madre ha rechazado la oferta que le ofrecía la productora de 'GH VIP 6' para su participación en el reality que comenzará próximamente. Al parecer, no estaría contenta con la oferta que le han hecho y piensa que, si tanto su madre como ella dan juego en televisión, se les debería pagar acorde a los beneficios que generen. Hasta aquí, todo lógico y entendible, ¿no?

Pues bien, ahora ha sido la propia organización de 'GH' la que ha querido avivar un poco el fuego y darle en los morros a María Ángeles y a Aída, negando siquiera haberse puesto en contacto con ella para ofrecerle nada. ¡ZAS-CA!

¡Ups! Igual la ola de calor nos está pasando factura... 🔥☀🌡 pero juraríamos que no la hemos llamado... 🤔🙈🙊 ¡Eso sí, si quieres que hablemos aquí estamos siempre! 😜😊😍 https://t.co/uEwVttDr7I — Gran Hermano (@ghoficial) August 7, 2018

Por el momento, se desconocen los concursantes que estarán en la Casa este próximo otoño, aunque ya se barajan varios nombres que habrían salido a la luz, como el de Oriana Marzoli y Bárbara Rey, entre otros. ¿Se animarán a llamar a María Ángeles ahora que ella ha decidido abrir ese melón?