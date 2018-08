El huracán ‘Rosalía’ ha cruzado ya nuestras fronteras para instalarse en el continente americano. La cantante española, encumbrada en la actualidad como el fenómeno musical más importante dentro de nuestro país, sigue imparable conquistando cotas que ya les gustaría a otros. Tras el lanzamiento de ‘Malamente’, canción que combina flamenco con trap y cuyo videoclip se ha convertido en un exitazo en Youtube, con más de 16 millones de reproducciones, la catalana prosigue su buena racha con ‘Pienso en tu mirá’, un tema que habla del amor tóxico y que va por el mismo que su predecesor. Tal es la repercusión de Rosalía, ¡que ya la escuchan hasta las mismísimas Kardashian!

Kourtney Kardashian está de bajona. La ‘socialité’ acaba de cortar con su último novio, el modelo Younes Bendjima, después de que aparecieran unas fotografías del joven argelino en compañía de la modelo Jordan Ozuna durante unas vacaciones en México. Tal vez para buscar consuelo tras el desengaño amoroso, Kourtney se ha ido junto a su hermana Kim y una amiga a visitar a su abuelita, Mary Jo Campbell, la mamá de Kris Jenner.

Y como comprenderéis, la abuela de las Kardashian no vive en un piso de protección oficial, sino en una impresionante mansión con vistas al mar. Al más puro estilo ‘house tour’ y para sonorizar un par de vídeos del jardín de la señora Campbell colgados por Kourtney en sus Stories de Instagram, la empresaria se ha valido de unos extractos de ‘Malamente’, la famosa canción de Rosalía. ¿Habrá mejor promoción que aparecer en la red social de una celebrity que acumula más de 65 millones de seguidores?

Kourtney no ha sido la única que en los últimos meses se ha rendido a través de las redes sociales a los encantos de Rosalía. Algunas estrellas como Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Charlie XCX o la mexicana Julieta Venegas, a tenor de lo visto en sus redes sociales, son también seguidoras de la artista catalana. Por si fuera poco, medios tan prestigiosos como The New York Times, Pitchfork, The Guardian, Billboard o Fader han hablado de Rosalía, y, precisamente, no ‘malamente’.