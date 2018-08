La actriz y diseñadora, Liv Tyler, y su padre, el músico y rockero, Steven Tyler, han disfrutado como auténticos niños en su última escapada familiar. Y es que ambos han dejado por unos días la ciudad donde viven habitualmente, Nueva York, para cruzar el charco y trasladarse hasta París. Pero no, no es que hayan ido a visitar la Torre Eiffel, o se hayan gastado lo más grande comprando en las Galerias Lafayette, sino que se han acercado hasta, nada más y nada menos, que el parque temático de Disneyland. Allí han sacado el lado más infantil que llevan dentro, acompañados de la novia del cantante, Aimee Preston, y por el marido de ella, David Gardner, y los dos hijos que tienen en común, Lula Rose y Sailor Gene.

El motivo de tan especial viaje no ha sido otro que el de llevar por primera vez a los peques de la actriz a tan mágico lugar. Así lo ha publicado ella misma en su cuenta de Instagram, compartiendo una fotografía que ha causado furor entre sus seguidores con más de 50.000 "me gusta".

Gtres

Pero los hijos de Liv Tyler no han sido los únicos que se lo han pasado en grande en su visita a Disneyland París. Pues haciendo gala de su vena más divertida, la actriz y su padre no han podido resistirse a montarse en los caballos de un carusel del parque temático. Y a juzgar por las imágenes se lo han pasado en grande. Padre e hija no han parado de reír como auténticos niños en ningún momento, pues ambos mantienen una espectacular relación. Por eso tampoco escatimaron en mostrar lo mucho que se quieren y se adoran, a base de achuchones y besos en la mejilla.

Gtres

Pero no solo se atrevieron con el carrusel. El cantante y su hija no pudieron resistirse a montarse en varias montañas rusas del parque, como la famosa 'Rock 'n' Roller' o 'Armageddon', donde el rockero no pudo evitar hacerse un gracioso vídeo, que su hija compartió en su cuenta de Instagram.

Aunque esta no es la primera vez que el líder de la banda 'Aerosmith' se deja caer por Disneyland. El año pasado, y coincidiendo con su 69 aniversario, el rockero se escapó hasta dicho parque temático para celebrar sus primaveras como un auténtico niño grande y por todo lo alto. Y es que el cantante es un enamorado de los parques temáticos.