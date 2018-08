Quien no sepa a estas alturas que Instagram es la nueva valla publicitaria, es que vive debajo de una piedra, y nuestros famosos lo saben muy bien: cada post publicitario en esta red social puede llegar a facturarse por miles de euros, e incluso los influencers pueden vivir tan sólo de la cantidad de seguidores que consigan granjearse y unos cuantos posts al mes. Pero eso no es suficiente: los instagramers tienen que esforzarse por encontrar las mejores localizaciones, la mejor luz, los mejores filtros, hacer los mejores retoques... y que todo ello tenga coherencia y que, además, guste a la marca que les paga y a los 'followers' para conseguir el ansiado 'like'. ¡Para que luego digan que los influencers no trabajan!

Lo cierto es que, entre nuestros famosos, un clan que llama mucho la atención es el de la familia Matamoros: todos guapos, todos jóvenes y todos influencers de altura con más de 100.000 seguidores en Instagram (una cifra nada desdeñable, difícil de conseguir y con la que ya se puede hablar de verdaderos ingresos).

Pero ¿qué les ha convertido en lo que son hoy? ¿Cómo han conseguido los seguidores? ¿Por qué unos interesan más que otros? Viendo las cifras, no es difícil saber quién se embolsa más dinero por publicación... y esa es, sin duda, Laura Matamoros.

La hija de Kiko y Marian es la que, a día de hoy, se estaría embolsando más dinero con más de 570.000 seguidores (ahora entendemos que presuma tanto de sus zapatos de 800, bolsos de 3000 y ropa de 1500 euros de media), y de hecho tiene un buen porvenir en esta red social, según la experta Marisa Oliver, que hablaba este miércoles para Cazamariposas sobre este tema.

Le sigue, aunque aún de lejos, su hermana pequeña, Anita, que a sus recién cumplidos 18 años está cerca de alcanzar los 300.000 seguidores.. y se calcula que, por cada post, pagado, facturaría unos 3000 euros. "Es la que tiene más potencial", señala Marisa, y no es para menos: "Ana tiene muchísimo futuro en redes. Ella fue influencer antes de todo este movimiento: sus hermanos primero fueron conocidos en medios tradicionales y luego aterrizaron en redes. De hecho, vaticino que Ana va a superar a su hermana mayor", señala la experta.

Los chicos de la familia, sin embargo, aún tiene cosas que aprender (y podrían aprenderlo de sus hermanas): Diego "tendría que mejorar a nivel de coherencia", mientras que Javier Tudela (que, aunque no sea hijo biológico de Kiko, cuenta como uno más, porque lo es de Makoke), "tendría que mejorar a nivel de comunidad", algo de lo que sabe mucho Anita: además de Instagram, también lleva un canal de YouTube con más de 75.000 seguidores, y algunos de sus vídeos alcanzan ya las 900.000 reproducciones, otra red social que le ha ayudado a generar mucho más 'engagement' con sus followers al ofrecer distintos contenidos en diferentes plataformas con ella como protagonista. ¡Menudo filón!