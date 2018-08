Sandra Barneda está orgullosísima de haber superado un nuevo reto en su vida. Ya se sabe eso de que nunca es tarde si la dicha es buena, por lo que la presentadora ha decidido cambiar su estilo de vida, pasando a cuidar mucho más su alimentación y volviendo a hacer deporte. Hace unos meses, una lesión en la rodilla la obligó a pasar por el quirófano, lo que provocó que comenzara a tener una vida mucho más sedentaria. Pero tras recuperarse poco a poco de su dolencia, la catalana ha vuelto a ponerse las pilas para lucir de nuevo un cuerpazo de impresión. ¡Mens sana in corpore sano, queridos!

Sin embargo, la propia Sandra asegura que estos nuevos hábitos de vida saludables no solo han afectado a su apariencia física, sino también a cómo se siente consigo misma. "Estas semanas han sido para mí toda una experiencia. No pensaba que iba a conseguirlo", señala en un vídeo colgado a través de sus redes sociales después de que hace dos meses y medio aceptara un reto propuesto por la revista ‘Women’s Health’. “Ha sido un trabajo de reeducación total. Ahora mi rodilla está mucho mejor y mi autoestima también”.

Con esfuerzo y la inestimable ayuda de expertos, Barneda ha logrado su objetivo de volver a estar en forma tanto por dentro como por fuera, algo que le hace estar muy “satisfecha” de sí misma. “La gente me puede decir que no tengo calidad de vida, pero cuando vuelves a cuidarte haciendo ejercicio tu energía vuelve. Ahora estoy en el aquí y en el ahora”, sentencia. ¡Esperamos que sigas por el buen camino!

Tras la final de ‘Supervivientes’ y a la espera de que vuelva a ponerse al frente del debate de ‘Gran Hermano VIP’, la presentadora está disfrutando de unos meses de vacaciones de ensueño. Amante de la playa, no deja de compartir a través de sus redes sociales imágenes de ella en la arena ya sea sola o en compañía de su novia, la colaboradora Nagore Robles. Hace unos días, compartió una fotografía junto a su chica para dedicarle unas preciosas palabras, pero lejos de celebrar el amor de la pareja, muchos internautas se han dedicado a meterse con ellas… ¡Y por ahí Sandra no pasa!

“Hace ya un tiempo que por suerte dejó de dolerme el insulto ajeno, cobarde y rebosante de envidia. Hace ya algún tiempo que aprendo para no querer ser y estar perfecta en todo momento. Hace ya algún tiempo que quiero mostrarme con mi cruz y mi cara, de mi misma moneda. ¿Y sabes qué?”, comienza escribiendo la estrella de Telecinco para dar con un canto en los dientes a sus ‘haters’.

“Que la belleza está en lo que sientes en cada momento. Aquí está mi yo sin maquillar, mi niña, mi Sandra de la intimidad con la que juego con mis sobrinos, la que recibe besos de su pareja, de su familia y amigos. Todas estas son fotos que hablan de una belleza que se aleja mucho de los insultos, las palabras groseras y los gestos de quien está ciego ante lo que merece la pena”.

“Como personaje público decido compartir no solo mi yo ‘elaborado’ Simó un poco de todos. Para mostrar que todo es posible y que la vida no permite maquillajes y es mejor vivirla sin filtros. A ti que me llamas fea, vieja o bollera sin más... no pierdas el tiempo con esto ... Tus insultos no me apagan, ni me entristecen ni me detienen. Me hacen más grande y ¿sabes qué curioso? Que me hacen todavía más Bella. #quenadietepare #situpuedesyopuedo #familytime❤️ #vivocomoquiero #hagoloquequiero”.