Amor Romeira es una de las nuevas divas de la canción, lejos quedó la concursante de 'Gran Hermano', aunque su vida siempre estará ligada, ya, a la televisión. Ella misma ha confesado haber sido reclamada en Chile para participar en un 'reality', aunque todavía no tiene claro si va a participar o no... Pero lo cierto es que de la televisión de nuestro país ha desaparecido bastante, ¿el motivo? Romeira ha aclarado, en una entrevista para 'Ecoteuve', que "aquí está todo muy mal pagado. Teniendo en cuenta que en El Reencuentro de GH llegué a cobrar 6.000 euros a la semana, que me digas que voy a cobrar 2.500 euros a la semana por Supervivientes... No". Además, ha confesado que "desde que empezó Mujeres y hombres, a todos nos ha perjudicado el nivel de los cachés". Y donde tampoco la veremos es en 'GH VIP 6', donde no la han llamado porque ella misma confiesa "hay muchas mujeres", hasta ha desvelado algunos nombres que ha escuchado que podrían entrar...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"He escuchado que entra Oriana Marzoli. Creo que también entra la Gahona, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. Que yo tengo muchas ganas de ver a la Hoyos, porque son 24 horas grabadas y quiero ver cómo es ella realmente", confiesa. Además, ha dado el notición de que ¡habrá 'GH 19'!

Donde si la vemos, y triunfa de lo lindo, es cantando. Con su último tema, 'Mujeriego' ha revolucionado la red, y poco le importan las críticas...

Una de las más críticas con ella ha sido Sofía Suescun, que decidió atacar a Amor haciendo alusión a su reasignación de sexo, algo que hizo con poco acierto y ofendiendo a Romeiro. "Que tengas la cara de hombre es un hecho" o "Para ser tío, pocos huevos tienes", entre otras cosas... Así que Amor no ha tardado en demandarla. "No sabemos si nos veremos ante un juez porque ella sigue sin estar comunicada y no recoge la citación. Es la segunda vez que lo hace. A la tercera, puesta para el próximo 10 de septiembre, si lo vuelve a hacer, ya decidirá el juez si la pone en búsqueda y captura para que se vea las caras conmigo o si la mandan directamente a juicio con el agravante de la desobediencia judicial", cuenta.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero sabe que tiene todas las de ganar. "Yo quiero primero un acto conciliador, quiero verme las caras con ella de tú a tú y decirle: '¿Tú ves normal lo que has hecho?' Es que tía... Y es muy fuerte lo que me pasó por culpa de todo esto de Sofía. Yo iba a actuar en las fiestas de un pueblo y me quitaron del programa porque muchos chicos decían que no iban a ir "si llevaban a un travelo", confiesa.

🖤🙇🏽‍♀️(a soñar bonito)😈 A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) on Jul 26, 2018 at 8:58pm PDT

Pero Amor se ha quedado a gusto y ha despotricado de lo lindo contra la ganadora de 'Supervivientes', a quien acusa de tener 'fans' tan fieles que no son objetivos; "Ella se puede presentar mañana a Masterchef que lo va a ganar igual. Tiene un núcleo de fans obsesivos que creen que es la mejor y no es así porque ha dado una imagen pésima, es maleducada, es agresiva, es dañina... ¿Cómo podemos vivir en una sociedad que aplaude lo que hay que criticar, repudiar y educar?".

Dejando a un lado a Sofía, Amor está centrada en su carrera y dispuesta a darlo todo. Hasta ha confesado que le encantaría cantar junto a Lola Índigo; "La primera expulsada es la que saca el único tema que es lo que España necesita", confiesa.