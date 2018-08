Este verano está siendo de lo más intenso en 'Sálvame'. Y una de las grandes protagonistas es Chelo García Cortés, que día sí y día también está en el foco de la noticia. Dos años después, el programa ha decidido emitir una conversación telefónica que fue grabada sin que ella se diera cuenta. Ocurrió el 5 de mayo de 2016, cuando Chelo fue a visitar a la diseñadora María de la Fuente, y recibió una llamada de teléfono. La persona que está al otro lado de la línea le pregunta a la colaboradora qué relación tenía con Dulce. Chelo explica que al principio era solo una periodista pero que poco a poco, y "a base de verme con Isabel", se acostumbra a ella.

Y es que su relación con la tonadillera era de lo más íntima. Tanto que muchos fueron los rumores sobre su posible relación sentimental. Ha sido Rafa Mora quien ha lanzado una información que ha sacado de quicio a Chelo. Según una persona muy cercana a la periodista, estaba "pillada" por la tonadillera. Un rumor que Chelo ha negado rotundamente. Cansada de que siempre la relacionen sentimentalmente con sus amigas, o las que eran sus amigas, ha querido hacer una recreación del momento en el que le confesó a Isabel que no sentía nada por ella.

Telecinco

Gema y Lydia le han ayudado haciendo de la cantante y Marta, su pareja, respectivamente. Sucedió en un hotel de Rusia, Isabel y Marta estaban sentadas juntas y "como estaba hasta el gorro de los comentarios de la gente que rodeaba a Isabel, me puse delante de las dos". Se puso frente a ellas y dijo: "Quiero que sepas, ante los rumores de gente que nos rodea, que en mi vida me has puesto, que estoy locamente enamorada de marta. Te lo digo porque esto es muy violento y a veces no me siento cómoda".

¿La reacción de Pantoja? Totalmente natural. Según explica Chelo, la cantante le dijo que jamás lo había pensado, e incluso le propuso dar un paseo de lo más acarameladas.

Chelo: "Me sorprendió muchísimo la participación de Dulce en Supervivientes"

A pesar de todo lo que ha ocurrido, la colaboradora ha confesado que ha querido mucho a Isabel y que le "duele no hablar con ella". Ha sido una amiga de las buenas, "que ha estado en los peores momentos".

Pero la cosa no ha quedado ahí. En la conversación grabada sin que Chelo lo supiera, habló de muchas más cosas relacionadas con el clan. La periodista cuenta que la Pantoja la "impone" en su casa y que por lo tanto confía en ella. Por su parte, la niñera nunca le filtró información relacionada con la familia, "en la vida". Igual que ella tampoco le propuso nunca traicionar a la tonadillera haciendo una entrevista. Por ello, le sorprendió muchísimo la participación de Dulce en 'Supervivientes', ya que siempre había mantenido un perfil bajo. Se da cuenta de que "está dolida y quemada" el día que llama al 'Deluxe'. Chelo cree que esta llamada es consecuencia de la obsesión "con proteger a Isabel niña".

Telecinco

Chelo: Agustín y Dulce "no cruzaban palabra"

Tampoco se muerde la lengua al afirmar que sí ha visto desplantes de Agustín Pantoja hacia Dulce; en cambio, Isabel jamás le faltó al respeto. Confiesa que cuando iba a cenar una vez a la semana a su casa de Madrid, se podía cortar la tensión con un cuchillo ya que Agustín y Dulce "no cruzaban palabra". Según cuenta, "era como si Dulce no existiera". Aunque no ha sabido la razón de esta mala relación.

En cuanto al posible romance entre Dulce y Julián Muñoz, Chelo cree que Isabel nunca se lo llegó a creer porque no hubiera seguido en su casa viviendo. Tal y como explica, "alguien le preparó una trampa". Isabel estaba en El Rocío cuando la llaman para decirle que se vaya a su casa, donde va a pillar a su pareja y a Dulce teniendo más que palabras. La tonadillera cae en la trampa, vuelve a su casa y tiene una fuerte discusión con la niñera. La preocupación de Isabel tenía razón de ser ya que en una ocasión su pareja, el entonces alcalde de Marbella, "le confesó que le había sido infiel con una rubia".