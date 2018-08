Hacía tiempo que la historia entre Gustavo González y María Lapiedra había pasado a un segundo plano en la prensa del corazón, pero han vuelto a la carga. El paparazzi podría pasar de cambiar el carrete de su cámara a cambiar pañales, ya que tanto él como su pareja se están planteando ser padres de nuevo. El periodista ya tiene 52 años y aunque su fertilidad está más que demostrada, ya que tiene 5 hijos de su anterior relación, podría tener problemas a la hora de tener un bebé con la exactriz de cine para adultos. "Es cierto que tengo una edad, que no me he hecho una prueba nunca y no sé como estoy ahora", ha explicado Gustavo en 'Sálvame'. Y como no han querido quedarse con la duda, se ha marchado del plató para dirigirse a una clínica especializada en estos tratamientos.

"Nuestro deseo sería ser padres pero no nos hemos puesto manos a la obra y no queremos que sea tan rápidamente", ha confesado la pareja. Esta decisión la tomaron cuando volvieron tras su crisis. Aunque Rafa Mora ha negado la mayor diciendo que es mentira que no lo están intentando porque María se ha quitado el DIU. Además, ha dicho que "la cosa no está llegando a buen puerto" y eso está afectando al "ego masculino" de Gustavo.

Una vez en la clínica y tras haber hablado largo y tendido con el doctor Santiago Crespo, Gustavo ha explicado cuál iba a ser su decisión. El paparazzi ha dicho que le ha contando en qué consiste la prueba para analizar la calidad del semen, llamada seminograma, y que la decisión dependía de él. Aunque hay un problema...



Y es que uno de los requisitos fundamentales es no tener relaciones sexuales durante 5 días. Una misión que parece imposible para Gustavo, que ha confesado que "teniendo a Pascualina cerca es complicado". Aunque si por el método natural no es posible, María tiene en mente la posibilidad de la inseminación artificial. Sin embargo, no cuenta la adopción como otra opción porque "ya tengo dos hijas", fruto de su matrimonio con Mark Hamilton.

Tendremos que esperar para ver si la feliz pareja nos sorprende pronto con la noticia de que esperan su primer retoño en común, el tercer hijo para María y el sexto para Gustavo.