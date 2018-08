La verdad de Courtois: una vida de escándalos, sexo y desenfreno

Aunque, para muchos, Courtois es uno de los mejores porteros del mundo, lo cierto es que como amante parece tener una fama similar. El belga, a pesar de tener tan sólo 26 años, ha tenido una vida amorosa de lo más agitada, y aunque ahora parece que la cosa se ha calmado, con su llegada a la capital como nuevo fichaje del Real Madrid alimenta los rumores de que el joven podría volver a la "caza", algo que contrasta con la imagen de felicidad que ofreció durante su presentación este jueves 9 de agosto junto a sus hijos y la madre de los mismos, Marta Domínguez.

Y es que Courtois no es un hombre que sepa estar con una sola mujer: a pesar de llevar años con Marta (y con dos churumbeles en común), lo cierto es que los rumores de 'pichabrava' le preceden: ya cuando era portero del Atlético de Madrid protagonizó su primer escándalo sexual en nuestro país con la ex tronista de 'MYHYV' Jennifer Sánchez. Lejos de quedar en el secreto de su recuerdo, la viceversa se lo contó a toda España a través de una entrevista en la revista Interviú.

A pesar de ser profusa en detalles, parece que aquello no fue suficiente para que Marta le diera "una patada en sus partes nobles" (sin ser nosotras violentas ni nada de eso, pero hay que ponerse en su lugar): ella le perdonó y aquello no impidió que le acompañara a Londres cuando se marchó al Chelsea en 2014... donde él volvería a "recaer", esta vez, según publicó The Sun, con la paseadora de sus perros, Delayne Royle, de 19 años. Aquella vez, Marta sí decidió mandarle a tomar viento fresco, y con razón.

Y como Courtois parece ser como los marineros, con una mujer en cada puerto, también en su país de origen protagonizó un escándalo que llenó páginas y páginas en el papel cuché y en las secciones de deportes como chascarrillo recurrente, y no era para menos porque, al parecer, también se acostó con la novia de su compañero de selección Kevin De Bruyle, Caroline Lijnen. Esto provocó una bronca sin precedentes entre los dos amigos, y ella, sin cortarse un pelo, echó más leña al fuego: "Courtois me dio más en una noche que Kevin en tres años", afirmó. BOOM.

Ahora, sin embargo, las aguas podrían haber vuelto a su cauce entre Thibaut y Marta, que se mostraron unidos junto a sus hijos (Adriana y Nicolas) en la presentación junto a Florentino Pérez y toda la prensa, aunque si nosotras fuéramos ella, andaríamos con pies de plomo...

