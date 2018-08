Sofía Vergara se viste con la bandera americana (¿pero ella no es colombiana?)

La protagonista de 'Modern Family' no deja de sorprendernos. Esta vez, la actriz nos deja boquiabiertos con su look 'bandera americana' con piernas. Y es que no le falta detalle porque ¡hasta el labial lo lleva a juego! Pero Sofía, ¿tú no eres de Barranquilla como Shakira? ¡No entendemos nada!