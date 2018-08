Como cantaban Las Annettes, este es "el verano del amor", y si no, que se lo digan a Carmen Lomana. La empresaria con más estilo de nuestros VIP's está descubriendo qué es eso de sentir mariposillas en el estómago con la llegada del buen tiempo. Ahora que acaba de cumplir 70 años, unos estupendos 70 años (todo sea dicho), se ha vuelto a enamorar. A Carmen le encanta el verano, y lo está disfrutando en la Marbella de sus amores, aunque esta vez lo está haciendo muy bien acompañada... vamos, que este verano, especialmente, no lo va a olvidar. Como si de una adolescente se tratara, Lomana ha descubierto lo que es vivir un amor de verano (aunque esperemos no se quede solo en eso). Ella misma nos lo ha presentado a través de sus redes sociales.

Por la costa marbellí paseaba, hace años, su amor con Eduardo Echave, entre otros. Así que eso de presumir de cuerpazo y novio lo conoce de más. Pero, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?

Se trata de Gigi Barón Biagio de Bruccoleri, o como Carmen lo llama, "mi amor". Este atractivo y apuesto hombre es la nueva conquista de Lomana; es italiano, tiene unos ojos que quitan el hipo y pertenece a la nobleza. Ostenta el título de barón de Bruccoleri. Es por eso que mantiene una muy buena relación con la aristocracia de nuestro país, como Carmen Martínez Bordiú, Julián Porras y su mujer, Olivia, o Beatriz de Orleans. Es más, fue uno de los invitados al funeral en memoria de don Juan de Borbón hace unos meses en El Escorial.



Se conocen desde hace mucho y es que, al parecer, eran muy buenos amigos, así lo confirma Carmen Lomana a 'Love'. De hecho, en las redes sociales de él podemos encontrar varias fotografías junto a la que ahora es su chica.

