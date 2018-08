Francisco ha visitado por primera vez el plató de ‘Sálvame’ desde su mediática participación en ‘Supervivientes 2017’. El cantante protagonizó una entrevista íntima junto a Kiko Hernández, quien no dudó en defenderle de los ataques por la espalda que ha recibido en su estancia en Honduras. “Imagino que eso tiene que doler aunque esa gente no te toque nada, pero si encima son parte de tu familia, te tienen que llevar los demonios”, sentenció el colaborador que ejercía esa tarde como presentador del espacio de Telecinco. Francisco, con la voz entrecortada y al borde del llanto, dejó al descubierto sus prioridades.

“Yo nunca he hablado de mi familia ni lo voy a hacer. Yo hablo de mi familia a la que quiero… mis hijos, mi mujer, mis nietos. Luego, hay una parte de mi familia que, aunque sea triste, no cuenta nada en mi vida”, explicó. “Es triste que pasen estas cosas. Fíjate lo que es la sangre… La sangre es una mierda. A veces, es la que más daño te puede llegar a hacer en la vida”.

“La ropa sucia se lava en casa y más cuando uno no se puede defender porque está muerto o está muy lejos, como estaba yo, a 12.000 km”, señaló antes de arrancar el aplauso del público. Ante la defensa a ultranza de Kiko, el valenciano agradeció su postura y se sinceró con él: “Es curioso. Cuando te conocí jamás pensé poder llegar a estar un día aquí contigo haciendo una entrevista. Tenía una imagen tuya muy distinta. Al tener la oportunidad de conocerte de tú a tú, me pareces un profesional fenomenal y como persona alguien excepcional”.

Después del momento ‘peloteo’, Kiko le preguntó qué significa su mujer Paca en su vida. “Para mí es mi vida, yo no entendería mi vida sin mi mujer”, señaló antes de tener que ser consolado por el presentador debido a la emoción incontrolable. “Lo que más echaba en falta en la isla no era la comida, era ver a mi mujer, el sentir un beso suyo por las mañanas”.

“Mi mujer y yo somos una pareja como hay millones y millones en España. No somos algo raro ni extraño, somos un matrimonio que nos queremos. Yo creo en la familia y en el amor”, añadió. “Paca y yo discutimos como todo el mundo. Ella es una mujer con carácter y yo también. Es normal que yo no dé un paso sin consultarlo con ella, que es mi otro yo. Sé que ella siempre me va a dar el consejo bueno, no el que yo quiero oír […] Creo que, con Paca, en 25 años, me he enfadado una vez tres horas”.