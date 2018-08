Bea y Rodri han puesto fin a sus idílicas vacaciones en Cuba, y lo han hecho de la forma más romántica (con ironía y sin ella a partes iguales). La pareja se ha ido después de un 'marronazo', y de los buenos... Desde luego estas vacaciones han tenido de todo, desde los momentos más bonitos frente al mar, hasta grandes decepciones que les llegaban desde España, pero este momento de 'despedida', sin duda, no lo van a olvidar. La pareja ha pasado su último ratito en el mar, y en su regreso al hotel, Rodri no dudaba en coger la cámara y contar lo que había sucedido... y agarraos a los asientos, que os vais a caer.

¡Rodri hizo caca en el mar! A ver, vayamos por pasos... Rodri se atrevió a lanzar la pregunta a sus seguidores; ¿Hacer tus necesidades en el mar o no? "Bea piensa que sí se pueden hacer, yo soy de los que piensan que esas cosas hay que hacerlas en casa", comentaba para tratar de excusarse. Pero Bea, de fondo, no dudó en gritar; "Rodri has cagado en el mar, no mientas". ¡MENUDO MARRÓN!

"Tenía un apretón", confesaba Rodri, "pero no ha sido ni caca, era gas, agua", cuenta... ¡Qué asco, Rodri! Demasiados detalles...

"Me estoy enfadando, Rodri, eres un mentiroso", decía una enfadada Bea, pero el enfado no le ha durado nada y la pareja, esta vez sí, se ha ido a disfrutar del verdadero romanticismo con una tierna cena.

Con un atardecer de escándalo, Rodri y Bea han brindado y se han despedido de sus vacaciones cubanas.