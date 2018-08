Si a alguno de nosotros nos preguntaran si firmaríamos por ver una nueva temporada de 'Gandía Shore', lo haríamos con los ojos cerrados. Y eso es algo que precisamente le pasa a uno de sus protagonistas: Abraham García. El ex participante ahora lleva un exitoso canal en 'MTMad', 'Super Fresh', en el que cuenta su día a día junto a sus amigos, pero todavía hay algo que le falta. A pesar de haber tenido una prolífica carrera en la tele (siempre es un personaje recurrente, sobre todo en lo que a realities se refiere), echa de menos su época en Gandía... y ahora se ha propuesto reunirlos a todos. ¿Lo habrá conseguido?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Abraham consiguió el reto a medias, y es que algunos de sus ex compañeros no estaban muy por la labor, como Arantxa Bustos, que ya por teléfono se mostraba reticente: "Me lié con Labrador, y no quiero verle ni en pintura". Según recuerda, todo ocurrió durante su época de Supervivientes... pero la cosa no acabó nada bien.

Mediaset

Así que, ante la imposibilidad de reunirlos a todos, Abraham se propuso visitar a los que pudo... ¡y ha sido todo un éxito! En especial, con la primera visita: Abra se presentó en la localidad madrileña de Villarejo, donde vive Arantxa junto a su novio, Elías, que ya tenía en la época de 'Gandía Shore', y lo cierto es que están de lo más felices. El influencer pasó el día con ellos barbacoa mediante, pero la cosa no acabó ahí...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Raudo y veloz, Abraham compró un billete para irse a Valencia y ver a Clavelito, uno de sus mejores amigos en el programa, y al que hacía ya 4 años que no veía. A su llegada, lo primero que hicieron fue, cómo no, irse de fiesta y de festival. Clavelito confiesa, sin embargo, que quiere encontrar novia, pero asegura que ninguna le dura más de un año, aunque lo que no tiene tan claro es su volvería a grabar una nueva temporada del show que les vio nacer televisivamente... ¿Volvería a grabar Gandía Shore si se lo propusieran? “No sé...”, responde. "¿Cómo que no? Tú dirías que sí a la primera, igual que yo", contesta Abraham.

Mediaset

Aunque el chico no pudo reencontrarse con el resto de sus compañeros, sí habló con Clavelito de Gata, con la que sigue teniendo relación: confiesa que vive en el centro de Valencia después de una temporada fuera, y ahora hasta tiene un niño de un añito.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Core, por su parte, se alejó de la tele y ahora vive centrada en ella, su novio y el fitness. De hecho, va a competir, y el cuerpazo que ha sacado nos ha sorprendido...

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y del resto... ¿Qué ha sido de ellos? Labrador, por ejemplo, estuvo, hasta hace unos meses con Ana Mojica. Incluso estuvieron a punto de ser padres, pero tras sufrir ella un aborto, acabaron rompiendo la relación, para volver este pasado San Valentín y dejarlo definitivamente poco después. Algunos fans, de hecho, aseguran haberle visto de la mano de otra chica durante la celebración del Orgullo LGTBI en Valencia.

Guillermo Jiménez / HEARST

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Con Esteban, por otro lado, Abraham no se puso en contacto, y es entendible: está felizmente viviendo México, donde es toda una estrella de la tele y de las redes, con más de un millón de seguidores en Instagram.

¿E Ylenia Padilla? La cantante de 'Pégate' lo petó hace unos años en el mundo de la música, pero ahora ha decidido retirarse del foco mediático para retomar fuerzas y, quién sabe, volver con más ganas. Eso sí: las redes sociales son su caballo ganador, donde es toda una luchadora activa por el movimiento feminista en España.