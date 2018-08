La recaída de Demi Lovato en sus problemas con las drogas está comenzando a pasarle factura en el plano profesional. Después de pasar varias semanas ingresada en un hospital de Los Ángeles, debido a una presunta sobredosis de heroína, la cantante acaba de ingresar en una clínica de rehabilitación por un tiempo indeterminado. Centrada ahora tan sol en su completa recuperación, la diva estadounidense ha decidido anular por completo las fechas pendientes que tenía de su gira mundial ‘Tell Me You Love Me’, lo que afecta a los conciertos que iba a ofrecer en América del Sur. ¡Con lo contenta que estaba ella con su tour!

"Desafortunadamente, Demi Lovato ha cancelado las fechas del 'Tell Me You Love Me Tour' en Sudamérica, puesto que está centrada en su recuperación", ha anunciado la promotora de la gira, Live Nation, a través de un comunicado en el que también aprovechan para desearle lo mejor tanto ahora como en el futuro. En un primer momento se dijo que, aunque no existe un periodo mínimo de estancia en la clínica, Lovato estaría ingresada durante al menos un mes, pero las cosas parecen que van para largo…

Y es que estaba claro que, lo más seguro, Demi tuviera que cancelar el concierto que tenía programado para el próximo 20 de septiembre en Ciudad de México, pero todavía quedaba la esperanza de que ya estuviera recuperada de cara a las citas que tenía en noviembre con sus fans de Monterrey (México), Santiago de Chile (Chile), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil), Río de Janeiro (Brasil), Olinda (Brasil) y Fortaleza (Brasil).

Además, en el escrito dejan constancia que se devolverá íntegramente el importe a todas aquellas personas que ya tuvieran comprada su entrada. Eso sí, todavía no quieren aventurarse a decir cuándo podrán volver a programar los conciertos pendientes (si es que llegan a producirse).

Esta recaída de la cantante se suma a otras tantas que ha tenido en el pasado. Demi ingresó por primera vez en un hospital en el año 2010 a causa de su adicción a las drogas y al alcohol. Tras varias visitas de urgencia a los centros médicos, la cantante se declaró "limpia" en 2012. Sin embargo, y tras seis años sin consumir ninguna sustancia, el mes de junio pasado volvió a las andadas y lo hizo público con su nueva canción, 'Sober'.

La preocupación por el estado de Lovato es tal, que su gran amiga Ellen DeGeneres quiere hacer todo lo que esté en su mano para ayudarla, llegando incluso a ofrecerle su casa en la playa de Santa Bárbara. "Ellen le dijo a Demi que su casa en la playa es suya cada vez que lo desee. Está cerca de la naturaleza y es el lugar perfecto para escapar de las presiones de Hollywood. También le extendió una invitación para que se quede en su casa de Los Ángeles", asegura en la revista ‘OK’ una fuente cercana a la presentadora.