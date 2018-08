Dulceida y su mujer, Alba Paul, han hecho ya las maletas. Ibiza está a punto de explosionar con tanto famoso, así que cada vez son más los que prefieren irse de vacaciones a la vecina Formentera. Y hasta allí que se ha marchado la parejita por segunda vez este verano. Las tortolitas hicieron un alto entre chapuzón playero y siesta para coger la moto y acercarse al puerto a curiosear en los puestos del mercadillo de La Savina. Dulceida se lo pasó pipa buscando inspiración para nuevos 'looks' con los que petarlo entre sus más de dos millones de seguidores. La catalana, divina de la muerte con un conjunto blanco ibicenco y sombrerito, se probó bikinis de estampado animal print. Por supuesto, no faltaron los accesorios como pulseras para adornar los tobillos.

La influencer arrasó en los puestos de La Savina. A pesar de ir con su esposa y con su madre, no necesitó consejo para decidir qué comprar. ¡Estaría bueno! Eso sí, lo que seguro que no le fue fácil fue decidir entre tanta pulserita. Pero Dulceida... ¡antes muerta que sencilla! Si ella va a la playa, va con un 'total look' playero. Y claro, cómo iban a faltarle las típicas tobilleras que tanto arrasan en esta época del año...

Ahora, que nada de ir con tacones para patearse el mercadillo. Dulceida y su mujer iban de lo más cómodas y fresquitas. La influencer llevaba un conjunto blanco de la firma Storets y un sombrero de Asos.



Cada año en agosto la influencer hace un parón en su canal de YouTube para desconectar y exprimir a tope el verano. Antes de aterrizar en Formentera, ya había estado bronceándose en Jávea. Pero eso sí, después de este break se fue directa a currar al festival Arenal Sound de Castellón, donde ha estado varios días pinchando música.