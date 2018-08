Álvaro Muñoz Escassi es uno de los hombres con más éxito en el amor del panorama nacional. Todo un 'Romeo', Álvaro ha conseguido conquistar el corazón de algunas de las mujeres más bellas del panorama nacional. Su fama de mujeriego le precede, pero él no pierde la esperanza de encontrar el amor. Y prueba de ella son sus muchas parejas, con las que Álvaro siempre se ha mostrado muy enamorado. Ahora, ilusionado de nuevo de Carmen Matures, Álvaro pasa uno de los veranos más felices y románticos en brazos de la hostelera. Aunque si hay una relación significativa en su vida es la vivida con la madre de su hija Anna.

La madre de su primera hija

El romance que mantuvo en 1994 con Mercedes Barrachina no se conoció hasta 2015, cuando se descubrió que el jinete tenía una hija, Anna. “Él tenía 19 años y yo, 32. Estaba casada”, admitió Mercedes sobre su relación con el jinete.

Una relación fugaz

En 2002, Escassi y Vicky Martín Berrocal, que acababa de romper con Manuel Díaz ‘El Cordobés’, comenzaron su historia de amor. Duraron un año.

La mamá de su segundo hijo

Comenzó su relación con Lara Dibildos en 2005. Rompieron en 2007, a los pocos meses de haber nacido su hijo, Álvaro. Son grandes amigos.

Romance corto, pero intenso

Tras un año estando soltero, en 2008 conoció a la modelo Mireia Canalda. Aunque la cosa duró muy poco, a día de hoy se llevan bien.

Muchas idas y venidas e infidelidad

Patricia Martínez y el jinete se conocieron en 2010. Tras tres años de relación con muchos altibajos, fue la propia Patricia la que anunció que había roto con Escassi: “Tengo claro que Escassi me fue infiel con Sonia Ferrer, pero me han dicho que no sólo con Sonia...”, explicó.

Amor de televisión

Lo suyo nació en 2013 en el concurso ¡Mira quién salta! Sonia Ferrer, casada con el cirujano Marco Vricella, dijo: “Mi matrimonio estaba roto antes de conocer a Álvaro.” Dos años les duró el romance.

Matrimonio visto y no visto

El 28 de diciembre de 2016 se casó con la multimillonaria Raquel Bernal. Se divorciaron cinco meses después de haberse dado el ‘sí, quiero’ en una mega boda en Punta Cana.

Tórrido romance

En febrero vimos al jinete y a la actriz porno Apolonia Lapiedra dándose el lote. Ella dice que no les duró porque: “Me dice que lo deje. Que me haga modelo y actriz normal, pero yo no quiero”.

Su (pen)última conquista

Carmen Matutes (49) es, además de hija del ex ministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes, empresaria hotelera, una de las mujeres más ricas de España y la nueva conquista de Alvarito. ¿Será el suyo amor del bueno? Parece que el jinete ha ‘compatibilizado’ esta amistad con la de Apolonia Lapiedra...