Kristen Mary Ruby Houghton, más conocida como Kris Jenner es, probablemente, la mamá más famosa de la televisión mundial. Es la matriarca del clan Kardashian y eso conlleva mucho trabajo... y muchos, muchos rumores a sus espaldas. Aunque el centro de la noticia suelen ser sus hijas (que si podrían haber sido infiel a Khloé, que si Kourtney rompe con su novio...), ahora la protagonista no es otra que Kris. Últimamente se ha convertido en el foco de todos los rumores por su posible compromiso con Corey Gamble, con quien sale desde hace más de tres años. Así que en su visita al plató de James Corden, el presentador no dudó en preguntarle cuánto de cierto hay en todo esto...

El presentador y Jenner se atrevieron a jugar a un 'preguntas y respuestas' muy especial, y es que si te niegas a responder, tienes que comerte algo asqueroso. Y así sucedió cuando Corden preguntó a Kris si estaba comprometida con su chico. Ella, con un misterioso "No", dijo que prefería comerse un grillo... así que así lo hizo. El problema es que las miradas hablan solas, y que hay que tener cuidado con las preguntas trampa... En cuanto se le formuló la pregunta, miró tímida a su chico mientras él se sorprendía con gesto que más bien parecía "nos han pillado".

Pero tras la pregunta, Corden le preguntó algo así como "¿Entonces ese anillo?" (más bien anillaco lo que lucía la de las Kardashian...) y ella, sin pensar, contestó; "Este no es el anillo", ¡O sea que hay anillo! ¡Menuda pillada!¿Se le escapó o no se refería a eso? Cuando el presentador se dio cuenta del despiste, no dudó en decírselo y ambos se echaron a reír. Ella, para disimular, se metió el grillo en la boca y a hacer oídos sordos... ¡¿Se va, el clan, de boda?!