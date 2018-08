Hay quien la creía desaparecida del mapa, pero no. Aída Nízar está, y está más que nunca. Desde que la conociéramos gracias a 'Gran Hermano' hace quince años, la ex concursante no ha dejado de causar polémica, y lo hace allá donde va. Hace poco se lanzaba a participar en 'Gran Hermano Italia' y desde entonces sus 'fans' han crecido. En su red social ya son más de 90.000 seguidores, y es por eso que les debe fidelidad... ¿Y qué mejor forma de serles fiel que no cambiar? Pues eso, ella no cambia, de hecho cada día parece querer revolucionarlo todo un poco más. Hace solo unos días estaba a punto de morir ahogada en el mar, y ahora lo que parecía ser un vídeo sexy tomando el sol, se ha convertido en un accidentado 'topless'.

Instagram

En medio de sus paseos en yate, paseos por la playa... a Nízar le daba tiempo para grabar un vídeo tomando el sol, aunque lo esperaba que su generoso escote dejaría al aire sus pechos. Y claro, aunque ella haya intentado acabar con la publicación, el vídeo ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Ya se sabe como va esto... ¡Hay que tener más cuidado antes de publicar, querida!