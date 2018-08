Nuria Marín es la nueva presentadora estrella de Telecinco. La joven ha colgado las alas de 'Cazamariposas' para ponerse al frente de 'Sálvame' todos los viernes por la tarde. Un trabajo con la que la joven está muy contenta a pesar de los palos que está recibiendo por parte de sus compañeros. Si ya el primer día tuvo un roce con María Patiño, este viernes la que no la he recibido de forma muy calurosa ha sido Mila Ximénez. La colaboradora se reincorporaba al trabajo después de unas semanas de vacaciones y claro... ver a Nuria como presentadora parece que no le hizo mucha gracia y no se cortó ni un pelo a la hora de expresar su asombro.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"¿Estamos en directo ya? ¿Y quién presenta?", preguntaba Mila, que parece que estos días no ha seguido para nada la actualidad de su programa."¡Presenta Nuria Marín!", respondían a la vez todos los colaboradores. La flamante nueva presentadora de 'Sálvame' bajaba las escaleras con la misma fuerza que en su debut.

Telecinco

Mila Ximénez se quedaba sin palabras. “No te había visto nunca tan ilusionada, me consta que te hace especial ilusión”, decía Nuría a Mila. “Sí… sin palabras… Bieven… nida”, le ha respondido Mila de forma muy fría.

Algo que no desanimaba a Nuria en su nueva faceta como presentadora e intentaba ganarse a Mila de todas todas. “A pesar de la animadversión que puedas tener hacia mi persona, yo tengo amor par las dos”, le comentaba Nuria, pero Mila en su afán por ni llevarse bien con la joven le ha recomendado que lo guarde “un poquito”. Sin embargo, luego le ha abrazado: “bienvenida”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo