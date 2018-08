Que se lleven 17 años de diferencia no es ningún impedimento para que Heidi Klum (45 años) y Tom Kaulitz (cumple 28 en unos días), disfruten de su amor por todo lo alto. Y no es para menos, estas son las primeras vacaciones que viven como pareja. Los rumores de una posible relación entre la supermodelo y el guitarrista comenzaron a finales del invierno pasado, pero no fue hasta mayo cuando se confirmó la noticia y la pareja hizo su primera aparición oficial. Y cualquiera diría que solo hace tres meses después de aquella noche tan especial en la que la alemana aprovechó su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes, cita a la que acude todos los años, para posar por primera vez junto a su nuevo novio... Ahora se comen a besos allá donde van.

Heidi y Tom están viviendo un verano muy intenso que les está llevando a recorrer diferentes puntos de la geografía europea. Pero entre sus compromisos profesionales han sacado unos días para irse de vacaciones juntos. Ahora la pareja está viajando en barco por la Costa Esmeralda.

Y así de cariñosos se han mostrado en la ciudad italiana de Porto Cervo. No faltaron achuchones, fotos románticas, y muchos, muchos besos. ¡Qué tiernos!