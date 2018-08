Antes de comenzar la entrevista, ha recibido dos llamadas anónimas amenazándola. Se trataba de una mujer, según ha confesado ella misma, aunque no sabe quién es. Y así, por todo lo alto, se ha sentado Mónica Hoyos en 'Sábado Deluxe'. Después de su última aparición en el plató de Telecinco, el cual abandonó enfadada y sin terminar su intervención, ha decidido volver para aclararlo todo, y qué mejor forma de hacerlo que someterse a un polígrafo. Pero la amenaza no ha sido el único varapalo al que se ha enfrentado nada más empezar... El programa ha sido testigo de una conversación (o discusión) entre Carlos y Miriam Saavedra, en la que hablaron sobre Mónica y al parecer Carlos Lozano hasta le dio consejos de cómo afrontarse a un juicio frente a Mónica. ¡La que se puede liar!

Y es que Carlos está muy cansado de esta guerra que se traen, así lo ha confesado al programa; "Quiero que desaparezcan de mi vida". Además confiesa que no siente que sea él quien pierda; "Pierden ellas que se retratan con todo esto".

Mónica Hoyos ha confesado estar detrás de las informaciones que señalan que Miriam Saavedra ejercía de "anfitriona" en su país, pero ella ha querido dejar claro que "en Perú se trata de azafatas de imagen". Además, asegura que no quiso aclarar lo que significaba porque no tiene por qué defender a alguien que no le cae bien. Pero como a los colaboradores no se les escapa una, le han recordado que lo dijo en tono peyorativo y hasta asegurando que "a veces iba con poca ropa", e incluso Lydia asegura que la tachó de acompañar, posteriormente, a los hombres...

Pero si con alguien está profundamente decepcionada es con Carlos, a quien confiesa "tengo cariño", pero es cierto que le ha dolido que no la haya defendido más como madre de su hija.

Además, ha confesado que después de Carlos Lozano no se ha vuelto a enamorar.



Y aunque asegura que ya no siente nada por él, también se ha sincerado al decir que se alegró al saber que su ex había cortado con Miriam Saavedra.