Anoche Mónica Hoyos se volvía a sentar en 'Sábado Deluxe' después de protagonizar, hace unas semanas, un tenso momento teléfonico con Miriam Saavedra. Y es que la peruana se ha convertido en la peor pesadilla de Hoyos desde que iniciara una relación sentimental con su ex, Carlos Lozano. O es Hoyos una pesadilla para Miriam... Quién sabe. La cuestión es que no se soportan y mantienen una guerra abierta que parece no va a acabar. Sus enfrentamientos son propios de la mejor telenovela latina, y eso es algo de lo que Carlos Lozano está más que harto.

Antes de que la madre de su hija, Mónica, pudiera articular palabra en el Deluxe, Carlos quiso dejar claro lo que piensa sobre toda la polémica... y no tuvo nada bueno que decir.

"No quiero saber nada ni de Mónica ni de Miriam. Estoy cansado de su historia", confiesa. Y cree que él no pierde nada con toda esta guerrilla; "Pierden ellas que se quedan retratadas como lo que son, yo no se que más hacer".



Ha sido de lo más tajante respecto a lo que le importa, y parece que es nada; "Me gustaría que desaparecieran de mi vida", zanja.