Jorge Javier Vázquez vuelve a pasar por el quirófano

Jorge Javier sigue alimentando los rumores de su supuesto paso por el quirófano. Si hace unos días desmentía la información a través de su blog donde decía que su cambio de imagen es sólo fruto del maquillaje y agradecía a su maquillador Alberto Dugarte, que "trabaja como los ángeles y me retoca la cara con sus manitas y sus pinceles".Este domingo ha compartido una fotografía en redes sociales que aviva la teoría de que el presentador estrella de Telecinco se habría puesto en manos de un cirujano. El propio Jorge Javier así lo afirma: "Viajar al otro lado del mundo en busca de playa y tener que pedir una manta en el desayuno. En fin. (Adviértase que tengo el ojo derecho a la virulé. Maldito cirujano)", comentaba junto a esta imagen en el que aparece cubierto con una manta.

Una fotografía y un comentario que no han pasado desapercibidos para sus seguidores. Muchos le han preguntado si es una operación estética o si se ha operado de la vista. Otros le comentan que puede que debido a la pérdida de peso sienta más frío. Y sus retractores cargan contra él por no elegir destinos nacionales para sus viajes. En fin a nosotros aún nos queda la duda sobre si ha pasado o no por quirófano. Quizás el próximo 26 de agosto sea el propio Jorge Javier quien nos saque de dudas en su vuelta de vacaciones.