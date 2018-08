"Perdí a mi madre cuando era muy joven, tras una larga enfermedad. Estuvimos cinco años luchando contra un cáncer. Y de repente, la vida se me dio la vuelta", confesaba Patricia Montero hace unas semanas en 'Viva la vida'. Un duro golpe que, sin duda, ha marcado la vida de la actriz. Sobre todo desde que es madre, "no sabes cómo la he echado en falta ahí. Ese es otro momento en el que también aprendes. Y me di cuenta de cuánto he aprendido de ella sin estar", asegura. Además, confiesa que cada vez se parece más a ella, en su forma de ser, porque físicamente salta a la vista.

Hoy, 12 de agosto, es un día muy especial para la familia. Hoy sería el cumpleaños de su madre y ella no ha dudado en felicitarla, porque allá donde esté, seguro que está orgullosa de su hija.

Feliz Cumpleaños Mamá

Pero Patricia tiene la suerte de tener muy presente una figura maternal, su suegra. Así mismo lo confesaba ella a su paso por 'Masterchef Celebrity', y es que la madre de Álex Adróver, con el que pronto se casará. Tras 10 años de noviazgo, su chico le pidió matrimonio el año pasado ¡bajo el mar! Y las redes sociales son testigo de su infinito amor... ¡Nos encantan!