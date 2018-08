Aunque Rafa Mora confesaba, en 'Sábado Deluxe' sentirse algo solo en el programa por el aislamiento de sus compañeros, sí que parece tener un buen amigo. Jordi Martín también es uno de los 'recién llegados' al programa y quizá por eso se entiendan mejor que con los demás... Pero el paparazzi y el extronista de 'MyH' vivieron ayer una curiosa 'jugarreta'. Aramis Fuster llegaba al 'Deluxe' para demostrar su don de 'alargamiento de penes' ante los espectadores. Así que el programa contaba con colaboradores masculinos como Rafa Mora, Jordi Martín o Diego Arrabal entre otros, para hacer de voluntarios en el experimento.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Para comprobar si el tamaño realmente aumenta, tenían que medirse sus miembros antes de ponerse en marcha... Y así lo hicieron. Pero Jordi quiso hacer trampas para ser el más machito y decidió tomarse una pastilla para aumentar el tamaño antes de llegar a plató. ¡Pero Rafa Mora le destapó! El colaborador contó, delante de todos, lo que había hecho su compañero. ¡Qué vergüenza! Menuda cara se le quedó a Jordi cuando vio que Rafa le delataba... y claro, le ha culpado del 'mal rato'.

Instagram

"Tete, tú tienes la culpa. Lo que me has hecho hoy no tiene perdón", le decía Jordi a su amigo. Y Rafa, por su parte, aparece muerto de la risa y contesta: "Te lo has tomado tú solito pero sí que es verdad que he delatado a un compañero".